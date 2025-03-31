Забудьте о классике: как сделать свой образ уникальным с помощью ретро-аксессуаров

В последнее время стало модно украшать и дополнять образ разными аксессуарами. Это придаёт вашему луку "изюминку". Какие украшения в тренде в этом сезоне, рассказала консультант по стилю Тала Баева.
Она отметила, что в тренде отсылка к 70-м годам — стиль бохо. Модно носить сразу несколько браслетов, многорядные бусы, подвески. Сочетать можно разные материалы и фактуры.
Серьги, кольца, подвески с разными камнями тоже в моде, подчеркнула эксперт.
"В тренде аксессуары с нотами ретро. Можете смело носить любимое кольцо бабушки или найти похожее на него", — цитирует Баеву "СЭ".
Она добавила, что снова в моде жемчуг, особенно барочный неправильной формы.
Главный тренд — украшения в виде цветов.
Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!