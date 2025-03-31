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Забудьте о классике: как сделать свой образ уникальным с помощью ретро-аксессуаров

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Моя семья » Красота и стиль

В последнее время стало модно украшать и дополнять образ разными аксессуарами. Это придаёт вашему луку "изюминку". Какие украшения в тренде в этом сезоне, рассказала консультант по стилю Тала Баева.

Девушка в бусах
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Девушка в бусах

Она отметила, что в тренде отсылка к 70-м годам — стиль бохо. Модно носить сразу несколько браслетов, многорядные бусы, подвески. Сочетать можно разные материалы и фактуры.

Серьги, кольца, подвески с разными камнями тоже в моде, подчеркнула эксперт.

"В тренде аксессуары с нотами ретро. Можете смело носить любимое кольцо бабушки или найти похожее на него", — цитирует Баеву "СЭ".

Она добавила, что снова в моде жемчуг, особенно барочный неправильной формы.

Главный тренд — украшения в виде цветов.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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