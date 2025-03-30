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Вода и полотенце — всё, что нужно для сияющей кожи

3:13
Моя семья » Красота и стиль

Идеальная кожа — не всегда про дорогую косметику. Иногда лучшее, что ты можешь сделать для себя, — это поставить кастрюлю с травами на плиту. Распаривание — один из самых доступных, но при этом действительно рабочих способов улучшить состояние кожи. Главное — делать всё правильно. Разбираемся, как и зачем.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Что даёт распаривание коже

Пар — это не просто "горячий воздух". Под его действием:

  • Расширяются поры, и кожа легче очищается от себума, пыли и ороговевших клеток.

  • Улучшается кровообращение — кожа становится более яркой, упругой, напитанной.

  • Повышается эффективность уходовых средств — активные компоненты проникают глубже.

Именно поэтому косметологи начинают чистку с пара. Это как открыть все окна в душной комнате — коже наконец-то есть чем дышать.

Как часто можно распаривать лицо

  • Нормальная и комбинированная кожа — 1-2 раза в неделю.

  • Жирная и пористая — до 3 раз, если нет воспалений.

  • Сухая и чувствительная — не чаще одного раза. При куперозе или розацеа — отказаться совсем.

Вода и травы: выбираем базу для пара

Обычная водопроводная вода — не лучший вариант. Идеально:

  • фильтрованная,

  • минеральная без газа,

  • отвар из ромашки, календулы, шалфея или розмарина.

Температура — не выше 45 °C. Кожа не должна обжигаться, иначе вместо пользы — раздражение.

Три способа распарить лицо

  1. Классика с тазиком и полотенцем
    Над горячей водой 5-7 минут, не ближе 30 см. Главное — не перегреться.

  2. Вапоризатор
    Прибор даёт ровный, безопасный пар. Есть модели с таймерами и насадками под разный тип кожи.

  3. Горячие компрессы
    Для чувствительной кожи. Полотенце — в горячую воду, на лицо — на 1-2 минуты. Повторить 3-4 раза.

Когда процедуру делать нельзя

Категорически нельзя распаривать, если:

  • на коже есть воспаления, сыпь или ранки,

  • повышена температура тела,

  • недавно были инъекции, пилинги, лазер.

С осторожностью — при куперозе, розацеа, гиперчувствительности.

Как подготовиться

  1. Умойся: сначала — масло/бальзам, потом — гель или пенка.

  2. Не используй активы (кислоты, ретинол) минимум за час.

  3. Подготовь всё заранее: полотенце, таймер, отвар. Волосы — убрать.

Уход после пара: что можно и что нельзя

Сразу после:

  • умыться прохладной водой,

  • нанести успокаивающий тоник (пантенол, алоэ, центелла),

  • использовать маску или сыворотку без кислот и агрессивных компонентов.

Нельзя:

  • наносить макияж,

  • использовать скрабы,

  • выходить на солнце или в солярий,

  • идти в сауну/баню.

Нормальная реакция: лёгкое покраснение, тепло — проходят через 15-20 минут.
Тревожные симптомы: сильный зуд, жжение, высыпания — умыться и нанести успокаивающее средство.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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