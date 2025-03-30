Вода и полотенце — всё, что нужно для сияющей кожи

Идеальная кожа — не всегда про дорогую косметику. Иногда лучшее, что ты можешь сделать для себя, — это поставить кастрюлю с травами на плиту. Распаривание — один из самых доступных, но при этом действительно рабочих способов улучшить состояние кожи. Главное — делать всё правильно. Разбираемся, как и зачем.
Пар — это не просто "горячий воздух". Под его действием:
Расширяются поры, и кожа легче очищается от себума, пыли и ороговевших клеток.
Улучшается кровообращение — кожа становится более яркой, упругой, напитанной.
Повышается эффективность уходовых средств — активные компоненты проникают глубже.
Именно поэтому косметологи начинают чистку с пара. Это как открыть все окна в душной комнате — коже наконец-то есть чем дышать.
Нормальная и комбинированная кожа — 1-2 раза в неделю.
Жирная и пористая — до 3 раз, если нет воспалений.
Сухая и чувствительная — не чаще одного раза. При куперозе или розацеа — отказаться совсем.
Обычная водопроводная вода — не лучший вариант. Идеально:
фильтрованная,
минеральная без газа,
отвар из ромашки, календулы, шалфея или розмарина.
Температура — не выше 45 °C. Кожа не должна обжигаться, иначе вместо пользы — раздражение.
Классика с тазиком и полотенцем
Над горячей водой 5-7 минут, не ближе 30 см. Главное — не перегреться.
Вапоризатор
Прибор даёт ровный, безопасный пар. Есть модели с таймерами и насадками под разный тип кожи.
Горячие компрессы
Для чувствительной кожи. Полотенце — в горячую воду, на лицо — на 1-2 минуты. Повторить 3-4 раза.
Категорически нельзя распаривать, если:
на коже есть воспаления, сыпь или ранки,
повышена температура тела,
недавно были инъекции, пилинги, лазер.
С осторожностью — при куперозе, розацеа, гиперчувствительности.
Умойся: сначала — масло/бальзам, потом — гель или пенка.
Не используй активы (кислоты, ретинол) минимум за час.
Подготовь всё заранее: полотенце, таймер, отвар. Волосы — убрать.
Сразу после:
умыться прохладной водой,
нанести успокаивающий тоник (пантенол, алоэ, центелла),
использовать маску или сыворотку без кислот и агрессивных компонентов.
Нельзя:
наносить макияж,
использовать скрабы,
выходить на солнце или в солярий,
идти в сауну/баню.
Нормальная реакция: лёгкое покраснение, тепло — проходят через 15-20 минут.
Тревожные симптомы: сильный зуд, жжение, высыпания — умыться и нанести успокаивающее средство.
Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.