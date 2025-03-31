Современные техники контуринга, которые подойдут для любого типа лица

Современные техники контуринга отходят от резких линий и тяжелых тёкстур. В 2025 году в тренде натуральный макияж, который подчёркивает природные черты лица. Важно не просто затемнять и осветлять определенные зоны, а делать это мягко и деликатно, чтобы лицо выглядело свежим и естественным.
Лучше выбирать кремовые или стик-форматы – они легче распределяются и не создают резких границ. Также стоит обратить внимание на многофункциональные средства, которые можно использовать как для скульптурирования, так и для румянца.
Контуринг 2025 – это естественность, мягкость и лёгкость. Правильно подобранные оттенки и хорошая растушевка помогут создать выразительный, но при этом ненавязчивый макияж.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!