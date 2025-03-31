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Современные техники контуринга, которые подойдут для любого типа лица

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Современные техники контуринга отходят от резких линий и тяжелых тёкстур. В 2025 году в тренде натуральный макияж, который подчёркивает природные черты лица. Важно не просто затемнять и осветлять определенные зоны, а делать это мягко и деликатно, чтобы лицо выглядело свежим и естественным.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Основные шаги для идеального контуринга

  1. Подготовка кожи – увлажненная кожа позволит продуктам ложиться равномерно.
  2. Выбор оттенков – используйте холодный скульптор для затемнения и теплый хайлайтер для сияния.
  3. Техника нанесения – выбирайте лёгкие кремовые текстуры и наносите их вбивающими движениями, чтобы создать эффект натуральной тени.
  4. Растушёвка – ключ к идеальному макияжу. Все линии должны плавно переходить друг в друга.
  5. Фиксация – закрепите результат пудрой или спреем для стойкости.

Какие продукты лучше использовать

Лучше выбирать кремовые или стик-форматы – они легче распределяются и не создают резких границ. Также стоит обратить внимание на многофункциональные средства, которые можно использовать как для скульптурирования, так и для румянца.

Контуринг 2025 – это естественность, мягкость и лёгкость. Правильно подобранные оттенки и хорошая растушевка помогут создать выразительный, но при этом ненавязчивый макияж.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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