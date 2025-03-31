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Шея и зона декольте требуют особого ухода – вот что нужно делать ежедневно, чтобы предотвратит появление морщин

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Шея и зона декольте требуют такого же тщательного ухода, как и лицо. Однако многие девушки забывают об этих участках, и в результате кожа теряет упругость, становится сухой и покрывается морщинами. Чтобы избежать преждевременного старения, важно соблюдать несколько простых правил.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Шаг 1: Деликатное очищение

Каждый день кожа подвергается загрязнениям, а остатки косметики могут привести к сухости и раздражению. Используйте мягкие очищающие средства – пенки или молочко без агрессивных компонентов. Избегайте мыла и спиртосодержащих лосьонов, так как они пересушивают кожу.

Шаг 2: Интенсивное увлажнение

Кожа шеи тоньше, чем на лице, поэтому быстрее теряет влагу. Используйте увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, пептидами и коллагеном. Наносите их плавными движениями снизу вверх, чтобы избежать растягивания кожи.

Шаг 3: Защита от солнца

Ультрафиолет – главный враг упругости кожи. Даже зимой наносите солнцезащитный крем с SPF 30 и выше, чтобы предотвратить фотостарение, пигментацию и сухость.

Шаг 4: Дополнительный уход

  • Питательные маски раз в неделю помогут насытить кожу витаминами. Выбирайте средства с маслами ши, авокадо и экстрактами водорослей.
  • Массаж активизирует кровообращение и предотвращает появление «колец Венеры» – горизонтальных морщин на шее. Легкие похлопывающие движения кончиками пальцев улучшат тонус кожи.
  • Шёлковая наволочка уменьшает трение кожи о подушку во время сна, предотвращая заломы и морщины.

Регулярный уход за шеей и зоной декольте поможет сохранить их молодость и красоту. Очищение, увлажнение и защита от солнца – три ключевых шага, которые предотвратят преждевременные возрастные изменения.

Уточнения

Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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