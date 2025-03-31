Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильно подобранное платье способно творить чудеса: оно делает фигуру более стройной, вытягивает силуэт и скрывает недостатки. Но многие девушки совершают ошибки, выбирая фасоны, которые, наоборот, добавляют объёма. Как этого избежать? Давайте разберем, какие модели помогут выглядеть выше и элегантнее.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нежно-розовое платье

Фасоны платьев, которые стройнят

Платья с завышенной талией: такой крой смещает акцент выше, удлиняя ноги и делая фигуру более утонченной. Особенно это актуально для девушек невысокого роста. Платья с запахом: v-образный вырез и диагональные линии создают визуальный эффект вытянутого силуэта. Этот фасон также подчеркивает талию, создавая женственные формы. Прямые и полуприталенные модели: облегающие фигуру, но не слишком обтягивающие платья скрывают недостатки и делают образ элегантным. Платья с вертикальными линиями: это могут быть принты в виде полос, рельефные швы, молнии или декоративные вставки, которые создают иллюзию роста. Монохромные и тёмные оттенки: однотонные наряды, особенно в глубоких цветах (чёрный, тёмно-синий, графит), зрительно вытягивают силуэт и делают его более стройным.

Какие платья лучше избегать

Горизонтальные полосы и крупные принты – они делают фигуру шире. Слишком объёмные модели – балахоны скрывают талию и придают ненужный объем. Очень короткие платья – зрительно укорачивают ноги, особенно если цвет платья контрастирует с обувью.

Чтобы выглядеть стройнее, достаточно выбирать правильные фасоны платьев, которые визуально вытягивают фигуру. Добавьте к образу обувь на каблуке, и ваш силуэт станет еще более утонченным.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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