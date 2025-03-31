Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше

Правильно подобранное платье способно творить чудеса: оно делает фигуру более стройной, вытягивает силуэт и скрывает недостатки. Но многие девушки совершают ошибки, выбирая фасоны, которые, наоборот, добавляют объёма. Как этого избежать? Давайте разберем, какие модели помогут выглядеть выше и элегантнее.
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Нежно-розовое платье
Фасоны платьев, которые стройнят
Платья с завышенной талией: такой крой смещает акцент выше, удлиняя ноги и делая фигуру более утонченной. Особенно это актуально для девушек невысокого роста.
Платья с запахом: v-образный вырез и диагональные линии создают визуальный эффект вытянутого силуэта. Этот фасон также подчеркивает талию, создавая женственные формы.
Прямые и полуприталенные модели: облегающие фигуру, но не слишком обтягивающие платья скрывают недостатки и делают образ элегантным.
Платья с вертикальными линиями: это могут быть принты в виде полос, рельефные швы, молнии или декоративные вставки, которые создают иллюзию роста.
Монохромные и тёмные оттенки: однотонные наряды, особенно в глубоких цветах (чёрный, тёмно-синий, графит), зрительно вытягивают силуэт и делают его более стройным.
Какие платья лучше избегать
Горизонтальные полосы и крупные принты – они делают фигуру шире.
Слишком объёмные модели – балахоны скрывают талию и придают ненужный объем.
Очень короткие платья – зрительно укорачивают ноги, особенно если цвет платья контрастирует с обувью.
Чтобы выглядеть стройнее, достаточно выбирать правильные фасоны платьев, которые визуально вытягивают фигуру. Добавьте к образу обувь на каблуке, и ваш силуэт станет еще более утонченным.
Уточнения
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.