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Длинные волосы без колтунов – попробуйте эти лайфхаки и забудьте о спутанности

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы выглядят эффектно, но требуют особого ухода, особенно если склонны к спутыванию. Узлы, колтуны и ломкость – частые проблемы, которые могут испортить внешний вид даже самых роскошных локонов. Чтобы сохранить волосы гладкими, здоровыми и послушными, нужно правильно подбирать уход и соблюдать несколько простых правил.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Увлажнение – ключ к гладкости

Чем суше волосы, тем больше они склонны к спутыванию. Используйте увлажняющие шампуни, кондиционеры и несмываемые средства, содержащие масла, керамиды и гиалуроновую кислоту. Раз в неделю делайте питательные маски, чтобы волосы оставались мягкими и эластичными.

Аккуратное расчёсывание без травм

Расчёсывайте волосы только тогда, когда они подсохли, так как мокрые волосы наиболее уязвимы. Используйте расчёску с широкими зубьями или щетку с натуральной щетиной. Начинайте с кончиков, постепенно продвигаясь вверх – это поможет избежать повреждений и выдергивания волос.

Осторожное мытьё и сушка

Не трите волосы полотенцем после мытья – это приводит к ломкости. Лучше аккуратно промокните их микрофибровым полотенцем или хлопковой футболкой. При сушке феном используйте режим холодного воздуха и наносите термозащиту.

Способы предотвращения спутывания

  • Заплетайте волосы в свободную косу на ночь.
  • Спите на шёлковой наволочке – она снижает трение и предотвращает образование узелков.
  • Используйте антистатические спреи и масла, если волосы пушатся.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться роскошными, гладкими локонами без лишних усилий!

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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