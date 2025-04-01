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Раскрыт секрет аромата, сводящего с ума: незнакомцы будут спрашивать, что на вас надето

3:10
Моя семья » Красота и стиль

Современный мир парфюмерии предлагает широкий выбор ароматов, от ярких новинок до вирусных композиций. Каждый может найти что-то своё, соответствующее вкусам и предпочтениям. Как редактор по красоте, важно быть объективной и делиться опытом.

Парфюм
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

За последний год бьюти-редактором Theeverygirl было опробовано множество ароматов, и один из них выделялся особенно. Этот аромат, по её признанию, вызывает интерес у незнакомых людей, что является показателем его уникальности. Речь идёт о Vanilla Skin от Phlur.

Phlur — это бренд, основанный в 2015 году и представленный в 2022 году известным инфлюенсером Крисель Лим. Ароматы Phlur вдохновлены воспоминаниями и чувствами. Одним из самых известных ароматов бренда является Missing Person, который стал вирусным благодаря ностальгическим нотам. Несмотря на то, что Missing Person привлекал внимание благодаря своим кожаным мотивам, Vanilla Skin стал новым фаворитом для повседневного использования.

Как звучит Vanilla Skin от Phlur?

Идеальный аромат сочетает в себе мускус, кожу и утончённость. Даже если обычно гурманские ноты не вызывают к вас восторга, вы не сможете остаться равндушными к этому аромату, потому что Vanilla Skin отличается своей уникальностью. Верхние ноты сахара, розового яблока и розового перца плавно переходят в базовые ноты ванили и сандалового дерева, создавая тёплый, сладкий и пряный аромат. Он напоминает уютный зимний день, проведённый дома с чашкой горячего чая и выпечкой.

При первом знакомстве с Vanilla Skin возникает ощущение восторга. Аромат сочетает в себе качества, которые ценятся в парфюмерии, с теплом зимних нот, но в более лёгкой и приятной форме. Он создаёт ощущение уюта и комфорта, не перенося в прошлое, а создавая новое ощущение.

Были опасения, что аромат будет напоминать о старых ванильных духах из нулевых, но Vanilla Skin оказался совершенно иным. Он более сдержанный, но с кремовой текстурой, напоминающей кожу, что привлекает внимание окружающих. Несмотря на использование разных ароматов, Vanilla Skin может стать вашим постоянным спутником.

Насколько стойким является Vanilla Skin от Phlur?

Предпочтение отдаётся парфюмированной воде Vanilla Skin, но бренд также предлагает спрей для тела и дезодорант. О спрее ничего не известно, но парфюмированная вода сохраняет аромат на коже весь день. Даже после долгого рабочего дня аромат остаётся, когда человек возвращается домой.

Для прохладных месяцев Vanilla Skin от Phlur станет отличным выбором. Этот парфюм сочетает в себе уют, комфорт и элегантность, делая каждый день особенным.

Уточнения

Вани́ль (лат. Vanílla) — род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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