Двойное очищение кожи: вот кому оно точно принесет пользу, а кому стоит от него отказаться

В мире ухода за кожей постоянно появляются новые тренды, которые часто обсуждают в соцсетях. Из-за этого бывает сложно понять, какие процедуры действительно полезны, а какие — пустая трата времени. Когда-то двойное очищение вызывало сомнения: оно казалось избыточным, как инструкция на бутылке шампуня с советом "нанести и смыть". Но этот метод ухода за кожей существует уже давно и может значительно улучшить состояние вашей кожи.
Двойное очищение зародилось в японской и корейской косметологии, где оно стало частью традиционных процедур. В этих странах для очищения кожи используют сначала масла, а затем пенящиеся средства. Этот подход стал особенно популярным благодаря 10-шаговой корейской системе ухода за кожей.
Бьюти-эксперты издания Theeverygirl поговорили с доктором Сарой Хоган, сертифицированным дерматологом и основателем Cosmedica Dermatology, чтобы узнать, действительно ли двойное очищение необходимо и подходит всем.
Что такое двойное очищение?
Как ясно из названия, двойное очищение — это процесс очищения кожи в два этапа: сначала с помощью масла, а затем с помощью средства на водной основе. Цель этого метода — удалить все загрязнения, включая макияж, пыль и излишки кожного жира.
Нужно ли проводить двойное очищение каждый день?
Двойное очищение эффективно удаляет все следы загрязнений и макияжа, помогая коже оставаться чистой и здоровой. Этот метод особенно полезен, если вы пользуетесь косметикой или проводите много времени на улице. Он помогает предотвратить появление высыпаний и закупоривание пор. Однако проводить двойное очищение каждый день стоит только в те дни, когда ваша кожа нуждается в этом.
Кому подходит двойное очищение?
Как и любые другие процедуры по уходу за кожей, двойное очищение может подойти не всем.
"Если у вас чувствительная кожа, экзема или розацеа, двойное очищение может вызвать сухость и раздражение", — предупреждает доктор Хоган.
Этот метод лучше использовать вечером, чтобы удалить макияж и загрязнения, накопившиеся за день.
Для обладателей жирной кожи двойное очищение может быть особенно полезным, так как оно помогает удалить излишки жира и предотвратить появление акне.
Нужны ли два разных средства для двойного очищения?
Для двойного очищения не обязательно использовать два разных средства. Главное — чтобы они были предназначены для разных этапов процедуры. Очищающее средство на масляной основе удаляет водонерастворимые загрязнения, а средство на водной основе — остатки масла и другие загрязнения.
Как правильно провести двойное очищение?
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