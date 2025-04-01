Двойное очищение кожи: вот кому оно точно принесет пользу, а кому стоит от него отказаться

4:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире ухода за кожей постоянно появляются новые тренды, которые часто обсуждают в соцсетях. Из-за этого бывает сложно понять, какие процедуры действительно полезны, а какие — пустая трата времени. Когда-то двойное очищение вызывало сомнения: оно казалось избыточным, как инструкция на бутылке шампуня с советом "нанести и смыть". Но этот метод ухода за кожей существует уже давно и может значительно улучшить состояние вашей кожи.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Двойное очищение зародилось в японской и корейской косметологии, где оно стало частью традиционных процедур. В этих странах для очищения кожи используют сначала масла, а затем пенящиеся средства. Этот подход стал особенно популярным благодаря 10-шаговой корейской системе ухода за кожей.

Бьюти-эксперты издания Theeverygirl поговорили с доктором Сарой Хоган, сертифицированным дерматологом и основателем Cosmedica Dermatology, чтобы узнать, действительно ли двойное очищение необходимо и подходит всем.

Что такое двойное очищение?

Как ясно из названия, двойное очищение — это процесс очищения кожи в два этапа: сначала с помощью масла, а затем с помощью средства на водной основе. Цель этого метода — удалить все загрязнения, включая макияж, пыль и излишки кожного жира.

Нужно ли проводить двойное очищение каждый день?

Двойное очищение эффективно удаляет все следы загрязнений и макияжа, помогая коже оставаться чистой и здоровой. Этот метод особенно полезен, если вы пользуетесь косметикой или проводите много времени на улице. Он помогает предотвратить появление высыпаний и закупоривание пор. Однако проводить двойное очищение каждый день стоит только в те дни, когда ваша кожа нуждается в этом.

Кому подходит двойное очищение?

Как и любые другие процедуры по уходу за кожей, двойное очищение может подойти не всем.

"Если у вас чувствительная кожа, экзема или розацеа, двойное очищение может вызвать сухость и раздражение", — предупреждает доктор Хоган.

Этот метод лучше использовать вечером, чтобы удалить макияж и загрязнения, накопившиеся за день.

Для обладателей жирной кожи двойное очищение может быть особенно полезным, так как оно помогает удалить излишки жира и предотвратить появление акне.

Нужны ли два разных средства для двойного очищения?

Для двойного очищения не обязательно использовать два разных средства. Главное — чтобы они были предназначены для разных этапов процедуры. Очищающее средство на масляной основе удаляет водонерастворимые загрязнения, а средство на водной основе — остатки масла и другие загрязнения.

Как правильно провести двойное очищение?

Вымойте руки. Перед началом процедуры обязательно вымойте руки, чтобы не переносить бактерии на лицо. Начните очищение с сухого лица. Первый этап очищения — использование средства на масляной основе. Поэтому перед его нанесением убедитесь, что ваше лицо полностью сухое. Нанесите очищающее средство на масляной основе. Нанесите масло на кожу и тщательно помассируйте, чтобы оно впиталось. Затем смойте масло теплой водой. Используйте средство на водной основе. После удаления масла нанесите пенящееся средство на водной основе и снова тщательно смойте теплой водой. Важно убедиться, что это средство действительно на водной основе, так как некоторые продукты могут содержать масла, что может привести к появлению милиумов. Промокните лицо чистым полотенцем. После завершения процедуры аккуратно промокните кожу чистым полотенцем. Не трите, чтобы не повредить кожу и не смыть все полезные компоненты.

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