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Создайте идеальный макияж за 5 минут: главные секреты от профессионалов

2:05
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Быстрый и безупречный макияж - необходимость в любой ситуации, будь то утренний выход на работу или спонтанная встреча. Профессиональные визажисты советуют сократить количество средств и использовать многофункциональные продукты для упрощения процесса.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женщина

Шаг первый: подготовка кожи

Начните с многофункционального ухода за кожей, который одновременно увлажняет и выравнивает тон. Средства Saie и Valentino обеспечивают сияние и защиту благодаря гиалуроновой кислоте и растительному глицерину. Для плотного покрытия используйте BareMinerals 2-в-1 с SPF 30 или Westman Atelier с экстрактами женьшеня и граната.

Шаг второй: консилер вместо тона

Для экономии времени пропустите тональный крем и сосредоточьтесь на консилере. Нанесите его на темные круги, покраснения и веснушки. Для скульптурирования возьмите более темный оттенок консилера. Victoria Beckham Beauty, Ilia и Merit предлагают легкие, увлажняющие формулы.

Шаг третий: многоцелевые цвета

Используйте один продукт для щек, глаз и губ. Liquirosso от Valentino заменяет сразу три средства. Мерцающие румяна от Merit, Stila или Ilia наносятся легко и быстро, придавая лицу естественный румянец, пишет британский Vogue.

Шаг четвертый: выразительные ресницы

Завивка и тушь — быстрый способ сделать глаза выразительными. Завивайте ресницы от корней и нанесите тушь в несколько слоев. Diorshow Overcurl от Dior обеспечивает объем и стойкость, а Vultimous Mascara от L'Oréal — выбор профессионалов.

Шаг пятый: ухоженные губы

Не забудьте о бальзаме для губ. Тонированные варианты от Eadem, Augustinus Bader и Rhode придадут губам цвет и уход.

Следуя этим шагам, вы сможете создать безупречный макияж за считанные минуты.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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