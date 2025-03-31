Тайна женской красоты: выбираем коричневую тушь для естественности и свежести

3:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для женщин любого возраста макияж дня — это искусство выглядеть так, будто вы не пользуетесь косметикой. Естественность, минимализм и мягкий гламур — всё это синонимы подхода, который тонко подчёркивает ваши черты. Эксперты британского Vogue нашли идеальное решение для тона лица — это тонированный увлажняющий крем. Для щёк используйте размывающие сыворотки, которые создают нежный эффект.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушь для ресниц

Особое внимание стоит уделить глазам. Многие сегодня выбирают коричневую тушь, которая придаёт взгляду естественность и глубину. Стоит обратить внимание на следующие образцы коричневой туши разных ценовых категорий:

The Clean One — Ilia Limitless Lash Mascara в оттенке Before Dawn.

Тёмно-коричневый — Chanel Inimitable в оттенке 30 Noir Brun.

Водостойкая тушь — Dior Diorshow Waterproof Mascara в оттенке 698 Chestnut.

Устойчивая к размазыванию тушь — Glossier Lash Slick в коричневом оттенке.

Аптечная сделка — Maybelline Lash Sensational Sky High в оттенке True Brown.

Доступная находка — Essence Lash Princess False Lash Effect в коричневом оттенке.

Объёмная тушь — YSL Beauty Lash Clash Extreme Volume Mascara в коричневом оттенке.

Известный визажист Обри Хеллер отмечает растущий интерес к коричневой туши, особенно в социальных сетях. Многие пользователи TikTok и другие инфлюенсеры хвалят этот оттенок за его способность придать ресницам естественность, не перегружая образ.

Саша Плавшич, основательница бренда Ilia, рассказала Vogue, что её клиенты давно просили выпустить коричневую тушь. Команда Ilia стремилась создать идеальный оттенок, который был бы не слишком тёплым и не слишком холодным, насыщенным, но мягким, подчёркивающим естественную красоту глаз. Так появилась тушь Before Dawn в насыщенном шоколадно-коричневом цвете.

Этот оттенок подходит как для светлых, так и для тёмных ресниц. Он создаёт лёгкий и естественный вид, который не перегружает макияж. Коричневый оттенок особенно лестно смотрится на людях со светлыми чертами лица и рыжими волосами.

Визажист Эли Маалуф отмечает, что коричневая тушь прекрасно подходит женщинам старше 50 лет, добавляя им молодости и свежести.

Завейте ресницы, чтобы придать им объём. Нанесите несколько слоёв туши, начиная с основания ресниц. Для дополнительного эффекта можно нанести слой чёрной туши поверх коричневой. Некоторые визажисты рекомендуют сосредоточиться на коричневом оттенке у основания ресниц, чтобы усилить их цвет и длину. Добавление чёрного цвета поверх коричневого придаст глазам драматизм, но сохранит естественность.

Таким образом, коричневая тушь — это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою естественную красоту без лишнего макияжа.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.