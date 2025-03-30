Отрастить ногти незаметно? Есть ли секрет, который спасёт маникюр

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что делать, если маникюр не удастся подкорректировать в ближайшее время? Ответ прост: выбирайте нюдовые и прозрачные покрытия, которые отрастут максимально незаметно.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

Прозрачное покрытие — идеальный выбор для тех, кто не хочет, чтобы отросшие ногти привлекали внимание. Оксана Новикова, нейл-стилист, утверждает, что при таком маникюре даже значительное отрастание практически не бросается в глаза. Однако важно, чтобы ногтевая пластина не имела видимых дефектов. Если есть пятнышки, трещинки или следы старого покрытия, этот вариант может не подойти.

Для ногтей в неидеальном состоянии лучше использовать нюдовое покрытие. Оно скрывает недостатки и выглядит максимально естественно. Такой маникюр отрастает аккуратно, особенно если подобрать оттенок, близкий к тону вашей кожи. Важно, чтобы покрытие было полупрозрачным, это поможет избежать видимых переходов при отрастании.

Френч — еще один вариант, который может быть хорош для долгосрочного ношения. Но стоит помнить, что яркие полоски привлекают больше внимания. Если не хотите, чтобы маникюр бросался в глаза, лучше выбирать более нежные цвета для линии французского маникюра.

Кроме того, отличным выбором может быть градиентный маникюр. Он создает плавный переход цвета, где у кутикулы находится бежевый оттенок, а ближе к краю — другой цвет. Такой дизайн тоже будет выглядеть аккуратно, когда ноготь отрастет.

И напоследок, не забывайте, что дизайн, близкий к кутикуле, всегда будет бросаться в глаза при отрастании. Чтобы избежать этого, лучше начинать яркий маникюр с середины ногтя или выше.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.