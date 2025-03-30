Треснувший ноготь — не приговор! Вот как избежать катастрофы и вернуть здоровье ногтям

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Треснувший ноготь — это не только эстетическая проблема, но и реальная угроза для здоровья, если не правильно с ним обращаться. Нейл-стилист, топ-мастер Маргарита Поторока объяснила, как правильно ухаживать за повреждённым ногтем, чтобы избежать серьёзных последствий.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

В первую очередь, важно минимизировать нагрузку на повреждённый ноготь. Не стоит пытаться зафиксировать трещину новым слоем лака или заклеивать её клеем. Это может только усугубить ситуацию. Лак создаёт дополнительную нагрузку, которая может привести к новой травме.

"Перекрывать трещину лаком — это не выход, поскольку это увеличивает риск дальнейших повреждений", — отмечает Маргарита Поторока.

Попытки заклеить трещину клеем — ещё более опасны. Это может привести к химическим ожогам и воспалению ногтевого ложа, что, в свою очередь, вызовет гораздо более серьёзные проблемы.

Что же делать в такой ситуации

В первую очередь, нужно подстричь повреждённый ноготь как можно короче, используя ножницы или кусачки, или аккуратно подпилить его. Это поможет предотвратить дальнейшее повреждение.

Если трещина затронула ногтевое ложе, важно обработать его антисептиком и заклеить дышащим пластырем. Не забывайте менять пластырь каждый день до полного заживления.

"Для ускорения восстановления можно использовать масло монарды, нанося его два-три раза в день на всю ногтевую пластину. Оно способствует заживлению и стимуляции роста ногтей", — советует стилист.

Кроме того, необходимо избегать длительного контакта повреждённого ногтя с водой, так как влага размягчает пластину, увеличивая трещину и повышая риск воспаления.

Если трещина на ногте не только вызывает дискомфорт, но и увеличивается, стоит как можно скорее обратиться к мастеру. А если заметны признаки инфекции, такие как покраснение или отёк, следует немедленно посетить врача.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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