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Проверено: эти стрижки делают вас старше, даже если вы не хотите

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы после 40 могут сыграть с вами злую шутку, придавая образу лишние годы. Как избежать такой ошибки и выбрать стиль, который подчеркнёт вашу молодость?

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Стилист Анна Скороходова уверена: для женщин старше 40 лет важно не только носить длинные волосы, но и правильно за ними ухаживать. Прическа без укладки, в том числе с неаккуратными локонами, выглядит неухоженно и старит. Чтобы сохранить свежий вид, рекомендуется сделать модельную стрижку — например, каскад. Это придаст волосам форму и ухоженный вид.

"Длинные волосы требуют правильного ухода. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное", — предупреждает стилист.

Кроме того, стоит быть осторожными с выбором стрижки, например, с бобом. Этот стиль может убить женственность и подчеркнуть недостатки формы лица.

"Боб не моделирует особенности внешности, а может прибавить лет пять. Это не всегда самый удачный выбор", — объясняет Анна.

Также, если хочется избежать эффекта старения, лучше отказаться от густой прямой челки. Хотя она и добавляет наивности, но может сделать образ слишком упрощённым, даже испортив идеальные черты лица.

"С этим стоит быть осторожной, если нет особенной цели", — добавляет стилист.

Анна рекомендует выбирать стрижки, которые придают объём, такие как каскад или каре. Они визуально омолаживают и освежают образ. Также полезным будет осветление волос — не обязательно до блонда, но осветлённые пряди помогут смягчить черты лица, добавив свежести. Мелирование, например, может стать отличным выбором, ведь оно не только облегчит овал лица, но и придаст новизну взгляду на себя.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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