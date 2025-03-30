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Прощай, плоские волосы! Откроем секрет объема, о котором вы не знали

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Хотите объемные волосы без усилий? Секрет кроется в нескольких простых приёмах, которые легко повторить дома. Например, бигуди-липучки или плойка диаметром 25-35 миллиметров — эти простые инструменты помогут вам добиться желаемого объема за короткое время.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть

Для начала важно правильно подготовить волосы. Чтобы объем был максимальным, их нужно хорошо промыть. Лучший способ — использовать шампунь, который хорошо пенится, и обязательно повторить процедуру мытья дважды. Не забывайте, что кондиционер или маску следует наносить только на кончики, избегая корней.

Когда волосы слегка подсохнут, можно приступать к укладке. Используйте специальные спреи для прикорневого объема, но важно, чтобы волосы были почти сухими, прежде чем наносить средство.

Чтобы усилить эффект, наклоните голову вниз при сушке или приподнимайте пряди расческой. Направляйте поток воздуха против роста волос — это поможет создать дополнительный объем.

Бигуди-липучки — еще один быстрый способ добавить объема. Накрутите на них волосы на 10-15 минут, но обратите внимание на два ключевых момента: ширина пряди должна совпадать с диаметром бигуди, а натяжение должно быть сильным. Чем сильнее натянута прядь, тем лучше получится объем. Для закрепления эффекта используйте лак.

Плойка диаметром 25-35 миллиметров также поможет вам создать эффект объема. Завивайте несколько прядей от корней, а когда они немного остынут, нанесите на корни текстурайзер или сухой шампунь. Затем аккуратно расчешите волосы, наклонившись вниз, и зафиксируйте результат лаком.

Не забывайте: чтобы добиться объема, волосы должны быть хорошо высушены перед использованием бигуди или плойки. В противном случае весь эффект исчезнет, и объем просто упадет.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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