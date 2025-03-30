Окрашивание волос: обманчивые обещания и как не попасть в ловушку

Хотите изменить цвет волос дома, но боитесь результата? На самом деле, избежать катастрофы вполне возможно, если учесть несколько простых, но важных моментов. Колорист и парикмахер Ольга Веденеева рассказала о самых распространенных ошибках при домашнем окрашивании и поделилась рекомендациями, как добиться красивого и стойкого результата.
Один из главных советов: не пытайтесь кардинально изменить цвет.
"Не стоит окрашивать волосы более чем на два тона темнее или светлее, иначе результат может выглядеть искусственно", — объясняет Веденеева.
Если цвет слишком контрастирует с вашим естественным, может возникнуть неприятный эффект.
Для того чтобы не пожалеть о своем выборе, обязательно покупайте краску в профессиональных магазинах или крупных гипермаркетах, которые имеют лицензию на продажу таких средств. Это важно, поскольку в таких местах вы можете быть уверены в качестве продукции.
Часто люди покупают слишком мало краски, что приводит к неравномерному окрашиванию. Помните, что один тюбик обычно рассчитан на короткие волосы, а если ваши локоны длиннее, вам может понадобиться два и даже три тюбика. Так вы точно не рискуете остаться с неокрашенными участками.
Венец всех ошибок — это нанесение краски на неумытые волосы.
"Если хотите получить чистый и стойкий цвет, волосы должны быть без загрязнений и остатков стайлинговых средств", — подчеркивает специалист.
Мыть голову перед окрашиванием — обязательный шаг.
Не стоит использовать для окрашивания руки. Это может привести к тому, что краситель попадет на кожу, а волосы не прокрасятся равномерно. Лучше использовать специальную кисть или расческу для более точного нанесения, чтобы каждая прядь получила свой идеальный оттенок.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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