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Окрашивание волос: обманчивые обещания и как не попасть в ловушку

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Хотите изменить цвет волос дома, но боитесь результата? На самом деле, избежать катастрофы вполне возможно, если учесть несколько простых, но важных моментов. Колорист и парикмахер Ольга Веденеева рассказала о самых распространенных ошибках при домашнем окрашивании и поделилась рекомендациями, как добиться красивого и стойкого результата.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

1. Выбор неправильного цвета

Один из главных советов: не пытайтесь кардинально изменить цвет.

"Не стоит окрашивать волосы более чем на два тона темнее или светлее, иначе результат может выглядеть искусственно", — объясняет Веденеева.

Если цвет слишком контрастирует с вашим естественным, может возникнуть неприятный эффект.

2. Не забывайте о качестве краски

Для того чтобы не пожалеть о своем выборе, обязательно покупайте краску в профессиональных магазинах или крупных гипермаркетах, которые имеют лицензию на продажу таких средств. Это важно, поскольку в таких местах вы можете быть уверены в качестве продукции.

3. Объем краски имеет значение

Часто люди покупают слишком мало краски, что приводит к неравномерному окрашиванию. Помните, что один тюбик обычно рассчитан на короткие волосы, а если ваши локоны длиннее, вам может понадобиться два и даже три тюбика. Так вы точно не рискуете остаться с неокрашенными участками.

4. Окрашивание на грязные волосы — ошибка!

Венец всех ошибок — это нанесение краски на неумытые волосы.

"Если хотите получить чистый и стойкий цвет, волосы должны быть без загрязнений и остатков стайлинговых средств", — подчеркивает специалист.

Мыть голову перед окрашиванием — обязательный шаг.

5. Наносите краску правильно

Не стоит использовать для окрашивания руки. Это может привести к тому, что краситель попадет на кожу, а волосы не прокрасятся равномерно. Лучше использовать специальную кисть или расческу для более точного нанесения, чтобы каждая прядь получила свой идеальный оттенок.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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