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Хотите сохранить яркость цвета? Эти простые правила спасут ваши волосы

Моя семья » Красота и стиль

Цвет волос может потерять свою яркость за считанные дни после окрашивания. Однако есть несколько простых правил, которые помогут сохранить насыщенный оттенок на долгое время.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Одним из самых важных советов является использование специальных шампуней и кондиционеров для окрашенных волос в первые две недели после процедуры. Эти средства помогают закрепить пигмент и предотвращают его быстрое вымывание. Топ-колорист Ирина Третьякова объясняет:

"Шампуни для окрашенных волос продлевают стойкость цвета, гарантируя, что он не потеряет насыщенность".

В то же время, уходовые средства, предназначенные для восстановления поврежденных волос или борьбы с выпадением, могут быть менее полезны сразу после окрашивания — они способствуют смыванию цвета.

Кроме того, стоит быть осторожным с жирными масками, насыщенными аминокислотами и липидами. Такие продукты могут негативно повлиять на стойкость цвета, ускоряя его вымывание.

В первые три дня после окрашивания лучше всего избегать бассейна. Хлорированная вода является врагом свежего цвета, потому что она быстро вымывает пигмент. Также рекомендуется отказаться от посещений сауны и бани, так как высокая температура разрушает цвет, предупреждает Третьякова.

Важный момент — укладка. Если не можете отказаться от использования горячих инструментов, обязательно применяйте термозащиту. Это поможет сохранить цвет и избежать его вымывания.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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