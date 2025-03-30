Хотите сохранить яркость цвета? Эти простые правила спасут ваши волосы

Цвет волос может потерять свою яркость за считанные дни после окрашивания. Однако есть несколько простых правил, которые помогут сохранить насыщенный оттенок на долгое время.

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Одним из самых важных советов является использование специальных шампуней и кондиционеров для окрашенных волос в первые две недели после процедуры. Эти средства помогают закрепить пигмент и предотвращают его быстрое вымывание. Топ-колорист Ирина Третьякова объясняет:

"Шампуни для окрашенных волос продлевают стойкость цвета, гарантируя, что он не потеряет насыщенность".

В то же время, уходовые средства, предназначенные для восстановления поврежденных волос или борьбы с выпадением, могут быть менее полезны сразу после окрашивания — они способствуют смыванию цвета.

Кроме того, стоит быть осторожным с жирными масками, насыщенными аминокислотами и липидами. Такие продукты могут негативно повлиять на стойкость цвета, ускоряя его вымывание.

В первые три дня после окрашивания лучше всего избегать бассейна. Хлорированная вода является врагом свежего цвета, потому что она быстро вымывает пигмент. Также рекомендуется отказаться от посещений сауны и бани, так как высокая температура разрушает цвет, предупреждает Третьякова.

Важный момент — укладка. Если не можете отказаться от использования горячих инструментов, обязательно применяйте термозащиту. Это поможет сохранить цвет и избежать его вымывания.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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