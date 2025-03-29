Кудри и окрашивание: забытые ошибки, которые могут испортить ваш стиль

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кудрявые волосы — это настоящая прелесть, но вот с окрашиванием они могут доставить немало хлопот. Что же выбрать, чтобы добиться красивого и гармоничного результата? Топ-колорист Ирина Третьякова раскрывает секреты, как сделать так, чтобы окрашивание выглядело безупречно, а ваши локоны были не только красивыми, но и здоровыми.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Однотонное окрашивание — лучший выбор для кудрявых или волнистых волос. Если у вас такой тип волос, отдавайте предпочтение теплым оттенкам: карамельному, медному, медно-золотистому, а также рыжему, персиковому или клубничному блонду. Эти цвета подчеркнут вашу текстуру и придадут кудрям невероятную глубину.

Что касается техник, то самым удачным выбором будет балаяж. Эта техника идеально подходит для кудрявых волос, создавая плавные переходы между цветами и добавляя объема.

Если вы хотите попробовать мелирование, выбирайте более крупные пряди, ведь мелкие будут теряться в кудрях, а весь эффект от окрашивания просто исчезнет. В результате волосы будут выглядеть однотонными.

Для тех, кто ищет более естественный результат, шатуш или аиртач — идеальные техники для создания объема. Главное здесь — делать окрашивание с пропусками, чтобы натуральный цвет оставался более выраженным, чем светлый. Такой подход сделает ваши локоны живыми и яркими.

Итоги:

Лучшие оттенки для кудрявых волос: карамель, медный, рыжий и блонд.

Какие техники подходят: балаяж, шатуш, аиртач с пропусками для естественного результата.

Мелирование: выбирайте крупные пряди, чтобы не потерять эффект.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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