Выбираете обувь по моде? Вот что вам стоит знать, прежде чем наступить на эти ловушки

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда речь заходит о модной обуви, мы часто забываем об одном важном аспекте — ее безопасности. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин утверждает, что не вся обувь подходит для долгих прогулок, особенно для людей старшего возраста.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каблуки

Он отмечает, что особенно опасными являются модели без задника, такие как сланцы или шлепки.

"Эти виды обуви не фиксируют стопу, что может привести к тому, что нога выскочит из обуви при случайном оступлении. Риск падения сильно увеличивается", — говорит Кондрахин.

Особенно стоит помнить об этом пожилым людям, для которых такие падения могут привести к травмам.

Не менее вредными для здоровья могут быть туфли на высоком каблуке. Они создают неправильное распределение нагрузки на стопу, что делает область пальцев чрезмерно напряженной.

"В результате нога находится под постоянным стрессом, что может привести к проблемам с венами", — объясняет терапевт.

Вдобавок, высокие каблуки могут способствовать развитию вальгусной деформации, известной как "косточка". Ношение тесной обуви с узким носком также повышает вероятность появления этой деформации.

Важным аспектом выбора обуви является и комфорт для ног. Кондрахин предостерегает от ношения обуви, в которой не продуман процесс отвода тепла и влаги. Это может привести к неприятным последствиям, например, грибковым инфекциям.

"Если ноги постоянно потеют, обувь нужно менять как можно скорее", — предупреждает врач.

Как выбрать безопасную обувь для повседневной носки

Кондрахин рекомендует модели с небольшой платформой или каблуком и супинатором, которые обеспечивают правильное распределение нагрузки на стопу. Для людей с плоскостопием категорически не подходят обувь с плоской подошвой и без супинатора — она приводит к болям в ногах и проблемам с коленями.

Кроме того, важно подобрать обувь по размеру, чтобы она не была слишком тесной или свободной.

"Нога должна быть зафиксирована, но не ощущать дискомфорт", — заключает врач.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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