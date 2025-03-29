Не можем не заметить, что пуховики и парки, кажется, уходят в прошлое, а вот стильное пальто — это не просто тренд, а настоящая находка! Даже если весна нас подведет с погодой, пальто всё равно будет актуально. Оно универсальное, удобное и невероятно стильное, не привязанное к моментальным трендам. Рассмотрим несколько моделей, которые точно стоит добавить в свой гардероб.
Скажем откровенно, приталенные силуэты продолжают держать пальму первенства в новом сезоне. Этот тренд отлично смотрится не только в платьях и костюмах, но и в верхней одежде. Пальто, которое красиво сидит по фигуре, остается актуальным даже когда другие тенденции уйдут. Независимо от модных веяний, такое пальто всегда подчеркнёт вашу женственность и утонченность.
Для тех, кто не может жить без классики, строгое пальто миди — это то, что нужно. Его лаконичный крой без лишних деталей сделает образ строгим, но не скучным. Пальто с четкими линиями плеч и минимализмом в фасоне идеально сочетается с ботильонами, а в тёплое время года — с лоферами. К тому же, V-образный вырез на пальто добавит визуальной длины шее и создаст гармоничный образ.
Если вам не хочется ограничивать себя в одежде, пальто-накидка — ваш идеальный выбор. Это максимально комфортный вариант с минималистичным дизайном. Без пуговиц и лацканов, с широкими рукавами, оно идеально подходит для того, чтобы носить поверх толстого свитера. И если вам повезет, часто такие пальто идут в комплекте с удобным шарфом, который закреплён прямо на воротнике — это идеальное сочетание для стильных и комфортных выходов.
Если в прошлом сезоне на пике популярности были длинные пальто, которые собирали грязь с асфальта, то теперь укороченные модели на высоте. Они идеально подходят для того, чтобы подчеркивать ноги, особенно в сочетании с юбками и платьями. Эти пальто — настоящая находка для тех, кто хочет быть в тренде, не забывая о комфорте.
Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.