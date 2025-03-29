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Как сделать весну ярче и стильнее? Топ-4 пальто, которые тебя удивят

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Не можем не заметить, что пуховики и парки, кажется, уходят в прошлое, а вот стильное пальто — это не просто тренд, а настоящая находка! Даже если весна нас подведет с погодой, пальто всё равно будет актуально. Оно универсальное, удобное и невероятно стильное, не привязанное к моментальным трендам. Рассмотрим несколько моделей, которые точно стоит добавить в свой гардероб.

Одежда
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Приталенное пальто: идеальная фигура даже в холоде

Скажем откровенно, приталенные силуэты продолжают держать пальму первенства в новом сезоне. Этот тренд отлично смотрится не только в платьях и костюмах, но и в верхней одежде. Пальто, которое красиво сидит по фигуре, остается актуальным даже когда другие тенденции уйдут. Независимо от модных веяний, такое пальто всегда подчеркнёт вашу женственность и утонченность.

Строгое пальто: классика, проверенная временем

Для тех, кто не может жить без классики, строгое пальто миди — это то, что нужно. Его лаконичный крой без лишних деталей сделает образ строгим, но не скучным. Пальто с четкими линиями плеч и минимализмом в фасоне идеально сочетается с ботильонами, а в тёплое время года — с лоферами. К тому же, V-образный вырез на пальто добавит визуальной длины шее и создаст гармоничный образ.

Пальто-накидка: для тех, кто ценит комфорт

Если вам не хочется ограничивать себя в одежде, пальто-накидка — ваш идеальный выбор. Это максимально комфортный вариант с минималистичным дизайном. Без пуговиц и лацканов, с широкими рукавами, оно идеально подходит для того, чтобы носить поверх толстого свитера. И если вам повезет, часто такие пальто идут в комплекте с удобным шарфом, который закреплён прямо на воротнике — это идеальное сочетание для стильных и комфортных выходов.

Укороченное пальто: всё лучшее — в компактном размере

Если в прошлом сезоне на пике популярности были длинные пальто, которые собирали грязь с асфальта, то теперь укороченные модели на высоте. Они идеально подходят для того, чтобы подчеркивать ноги, особенно в сочетании с юбками и платьями. Эти пальто — настоящая находка для тех, кто хочет быть в тренде, не забывая о комфорте.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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