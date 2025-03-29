Смотрите внимательно! Эти вещи с хай-стрит уже скоро перевернут ваш гардероб

2:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной 2025 года уличная мода переживает настоящую революцию! От доступных коллекций на хай-стрит до эксклюзивных предложений в бутиках — выбор одежды поистине ошеломляющий. Если вы хотите обновить гардероб и следовать трендам, то сейчас самое время обратить внимание на несколько важных тенденций.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Женщина в туфлях

Модные коллекции: что стоит купить этой весной

Помимо традиционно стильных бутиков на Маунт-стрит, в этом сезоне хай-стрит привлекает внимание совершенно новыми коллекциями. И если раньше приходилось ехать в дорогие магазины, то сейчас все модные новинки можно найти в доступных торговых точках. На Оксфорд-стрит, например, вы увидите невероятные коллекции от Zara, снятые самим Стивеном Мейзелом, а также работы Клэр Уэйт Келлер для Uniqlo. И, конечно, новая коллекция COS runway, представшая на подиуме в Нью-Йорке, обязательно заслуживает внимания.

Не обходите стороной и знаковые бренды, такие как Reiss и Mango — их весенние коллекции подарят вам идеальные вещи, которые станут настоящими звездами вашего гардероба. Arket и Gap не остаются в стороне, предлагая интересные обновления, включая сумки из зеленой кожи от Phoebe Philo и эксклюзивную линию от Зак Позен.

5 основных трендов весны 2025 года

Сумка в стиле бохо

Бохо-шик все еще на пике популярности. Zara предлагает новые модели, которые идеально впишутся в ваш стиль, вдохновленный атмосферой Гластонбери и гладиаторскими мотивами.

Бохо-шик все еще на пике популярности. Zara предлагает новые модели, которые идеально впишутся в ваш стиль, вдохновленный атмосферой Гластонбери и гладиаторскими мотивами. Сливочно-желтый цвет

Этот оттенок официально признан цветом сезона. Хотите выглядеть стильно? Сочетайте его с костюмами или выберите бледно-желтую оксфордскую рубашку для утонченного образа.

Этот оттенок официально признан цветом сезона. Хотите выглядеть стильно? Сочетайте его с костюмами или выберите бледно-желтую оксфордскую рубашку для утонченного образа. Замшевый пиджак

Замша вернулась! Сдержанный и элегантный, такой пиджак — идеальный выбор для весеннего гардероба. Найдите его в популярных магазинах на хай-стрит, например, в M&S.

Замша вернулась! Сдержанный и элегантный, такой пиджак — идеальный выбор для весеннего гардероба. Найдите его в популярных магазинах на хай-стрит, например, в M&S. Роскошные аксессуары

Не забывайте о сумках и обуви — они могут стать завершающим акцентом в вашем образе. Ожидайте появления сумок от известных дизайнеров, например, коллекцию от Phoebe Philo для Arket.

Не забывайте о сумках и обуви — они могут стать завершающим акцентом в вашем образе. Ожидайте появления сумок от известных дизайнеров, например, коллекцию от Phoebe Philo для Arket. Классика с неожиданным поворотом

Пусть даже самые классические вещи в вашем гардеробе в этом сезоне будут удивлять. Такие элементы, как неординарные ткани и яркие акценты, придают свежесть привычным силуэтам.

Советы для модных покупок

Не тратьте время на поиски далеко — лучшие коллекции уже в вашем городе! На высоких улицах появилось множество новинок, которые стоит рассмотреть, чтобы обновить весенний образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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