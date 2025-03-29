Смотрите внимательно! Эти вещи с хай-стрит уже скоро перевернут ваш гардероб

Весной 2025 года уличная мода переживает настоящую революцию! От доступных коллекций на хай-стрит до эксклюзивных предложений в бутиках — выбор одежды поистине ошеломляющий. Если вы хотите обновить гардероб и следовать трендам, то сейчас самое время обратить внимание на несколько важных тенденций.
Помимо традиционно стильных бутиков на Маунт-стрит, в этом сезоне хай-стрит привлекает внимание совершенно новыми коллекциями. И если раньше приходилось ехать в дорогие магазины, то сейчас все модные новинки можно найти в доступных торговых точках. На Оксфорд-стрит, например, вы увидите невероятные коллекции от Zara, снятые самим Стивеном Мейзелом, а также работы Клэр Уэйт Келлер для Uniqlo. И, конечно, новая коллекция COS runway, представшая на подиуме в Нью-Йорке, обязательно заслуживает внимания.
Не обходите стороной и знаковые бренды, такие как Reiss и Mango — их весенние коллекции подарят вам идеальные вещи, которые станут настоящими звездами вашего гардероба. Arket и Gap не остаются в стороне, предлагая интересные обновления, включая сумки из зеленой кожи от Phoebe Philo и эксклюзивную линию от Зак Позен.
Не тратьте время на поиски далеко — лучшие коллекции уже в вашем городе! На высоких улицах появилось множество новинок, которые стоит рассмотреть, чтобы обновить весенний образ.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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