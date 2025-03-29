Забудьте возрастные кремы: секрет молодости — в одном стакане

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Задумывались ли вы, что обычные продукты могут не только удовлетворить ваш голод, но и существенно улучшить состояние кожи? Представляем вам напиток, который подарит вашей коже сияние и омоложение. Он состоит из трёх мощных суперпродуктов, известных своими омолаживающими и восстанавливающими свойствами.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ напиток

Каждый из ингредиентов этого напитка работает на вашу кожу, стимулируя выработку коллагена, улучшая её увлажнение и предотвращая старение.

Как приготовить напиток

Для этого напитка вам понадобятся:

2 стакана воды

1 столовая ложка порошка льняного семени

1 чайная ложка куркумы

Немного имбиря

Вскипятите воду и добавьте в неё семена льна, куркуму и имбирь. Кипятите смесь 5 минут, затем процедите и дайте немного остыть. Употребляйте напиток перед завтраком, и уже через несколько дней вы заметите улучшения: кожа станет увлажнённой, упругой и менее морщинистой.

Что даёт коже каждый ингредиент

Льняное семя. Содержит альфа-линоленовую кислоту, которая укрепляет барьер кожи, предотвращает её сухость и раздражение. Если ваша кожа склонна к шелушению или воспалениям, льняное семя будет вашим спасением. Кроме того, оно помогает бороться с признаками преждевременного старения благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Лигнаны, которые входят в состав, улучшат цвет лица и сделают кожу более ровной.

Содержит альфа-линоленовую кислоту, которая укрепляет барьер кожи, предотвращает её сухость и раздражение. Если ваша кожа склонна к шелушению или воспалениям, льняное семя будет вашим спасением. Кроме того, оно помогает бороться с признаками преждевременного старения благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Лигнаны, которые входят в состав, улучшат цвет лица и сделают кожу более ровной. Имбирь . Этот корень обладает уникальными омолаживающими свойствами. Он борется с гиперпигментацией, выравнивает тон кожи и предотвращает разрушение коллагена. Кроме того, имбирь обладает антисептическими свойствами и помогает бороться с высыпаниями, регулируя избыточную выработку кожного сала. Это идеальный ингредиент для всех типов кожи, особенно для зрелой и сухой.

. Этот корень обладает уникальными омолаживающими свойствами. Он борется с гиперпигментацией, выравнивает тон кожи и предотвращает разрушение коллагена. Кроме того, имбирь обладает антисептическими свойствами и помогает бороться с высыпаниями, регулируя избыточную выработку кожного сала. Это идеальный ингредиент для всех типов кожи, особенно для зрелой и сухой. Куркума. Известная своим противовоспалительным и антиоксидантным действием, куркума помогает бороться с несовершенствами кожи и старением. Эта специя обладает уникальными свойствами восстановления кожи и придаёт ей здоровое сияние. Куркума также помогает в борьбе с воспалениями и оказывает антимикробное действие, что делает её незаменимой для кожи, склонной к высыпаниям.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.