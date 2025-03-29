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Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро, вставая с кровати, мы начинаем день с привычного ритуала — умывания. Это одна из самых базовых и привычных процедур для большинства из нас. Однако даже в таком простом действии скрыта ошибка, которая может значительно повлиять на состояние нашей кожи. Эта ошибка касается… температуры воды.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Когда мы очищаем лицо, часто не задумываемся о том, как именно это влияет на наш эпидермис. Слишком горячая или слишком холодная вода — это две крайности, которые могут серьезно повредить кожу. И если с холодной водой все более-менее понятно (она вызывает сужение сосудов и нарушает кровообращение), то горячая вода может стать причиной гораздо более серьезных проблем.

Доктор Шахинез Филали, эксперт по уходу за кожей, в своей книге "Мой кодекс ухода за кожей" подробно объясняет, почему горячая вода — это не лучший выбор. Хотя на первый взгляд горячая вода кажется приятной, она может вызвать разрушение естественных масел, которые защищают нашу кожу. Это ослабляет барьер эпидермиса, может привести к обезвоживанию, а также к появлению покраснений и раздражений.

Но проблема не ограничивается только этим. Горячая вода содержит больше известняка, который, при взаимодействии с кожей, кристаллизуется и высушивает эпидермис. Это, безусловно, ухудшает его состояние, делает кожу более хрупкой и уязвимой.

Тем не менее, холодная вода тоже не идеальный вариант. Она может вызвать сужение сосудов, что, в свою очередь, приведет к повреждению кожного барьера и уменьшит эффективность последующего ухода.

Как же найти оптимальный вариант

Ответ прост: теплая вода. Она является самым безопасным и эффективным способом очищения кожи. Теплая вода помогает удалить загрязнения, не разрушая кожный барьер, и способствует глубокому очищению без излишнего обезвоживания.

Так что в следующий раз, когда будете умываться, помните: важно не только то, что вы используете, но и как вы это делаете. Теплая вода — вот ваш лучший выбор для ухода за кожей!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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