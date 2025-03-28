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Неожиданное открытие: как загар превращается в катастрофу, если не учесть эти простые факты

2:57
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Чтобы получить красивый загар, совсем не обязательно часами лежать на пляже или тратить деньги на курорты. Солярий может стать отличной альтернативой для поддержания привлекательного оттенка кожи в любое время года. Но чтобы результат был идеальным, нужно учитывать несколько важных факторов, которые влияют на загар.

Загорелая девушка
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загорелая девушка

Что влияет на оттенок загара

  1. Время воздействия ультрафиолета. Не всегда больше времени на солнце означает лучший результат. На самом деле, чем дольше кожа подвергается воздействию UV-лучей, тем выше вероятность ожога. Меланин, который вырабатывается в ответ на УФ-облучение, защищает клетки кожи, но если его выработка не справляется с потоком ультрафиолета, появляется покраснение и чувство жжения. Поэтому важно дозировать время пребывания на солнце или в солярии.
  2. Фототип кожи. Каждый человек имеет свой фототип кожи, который определяет, насколько легко он может загореть. У светлокожих людей, блондиков и рыжеволосых, кожа вырабатывает меньше меланина, поэтому они быстро обгорают и не могут достичь насыщенного загара. Люди с оливковой или смуглой кожей имеют более высокую способность вырабатывать меланин, что позволяет им получать шоколадный оттенок без риска ожога.
  3. Экологическая обстановка. Загар будет ярче в районах с чистым воздухом и минимальным загрязнением. На пляжах крупных городов или в местах с высокой загрязненностью цвет кожи будет менее насыщенным. Так что если хотите по-настоящему красивый загар, стоит выбрать места с хорошей экологией.
  4. Отражение лучей от поверхности Земли. На пляжах с белым песком или вблизи ледников ультрафиолетовые лучи отражаются от поверхности, и загар получается быстрее и ярче. Особенно интенсивный загар можно получить на Мальдивах, где солнечные лучи идеально отражаются от воды и песка.
  5. Угол солнца. Местоположение также играет роль в процессе загара. На юге загар проявляется быстрее и интенсивнее, а на севере процесс будет более медленным из-за низкого угла солнца и меньшего количества УФ-лучей. Тем не менее, на юге он также быстро сходит, в то время как на севере может быть стойким.

Лайфхаки для ровного и красивого загара

Чтобы добиться идеального оттенка кожи, важно помнить несколько правил. Прежде всего, не стоит пытаться загорать слишком долго — кожа должна привыкать к солнцу постепенно. Используйте солнцезащитные средства с подходящим SPF и обязательно увлажняйте кожу после пребывания на солнце или в солярии. Также стоит помнить о том, что регулярность — ключ к идеальному загару.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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