Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не ждите, пока утюг испортит вещи: вот как его очистить за копейки
Нежные блины на кефире: никакого молока и сложностей
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Суперфуды под микроскопом: вот почему их полезные свойства преувеличены
Санта-Катерина-дель-Сассо — легенда, которая притягивает тысячи туристов ежегодно
Осторожно, манка! Вот кому точно не стоит есть эту кашу
Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали
Певица Валерия рассказала, чем заменяет сладости: голодать, а потом съесть тазик еды
Ядерная кухня ранней Вселенной: что учёные приготовили в финальном эксперименте коллайдера

Устали от секущихся кончиков? Возможно, вы делаете эти ошибки в уходе за волосами

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Секущиеся кончики волос — это не только косметический дефект, но и признак того, что ваши локоны нуждаются в особом уходе. Несмотря на множество средств для предотвращения сечения, ошибки в уходе могут способствовать его появлению. Чтобы ваши локоны оставались здоровыми и красивыми, важно понимать, какие факторы могут их повреждать.

Вишнёвые волосы
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишнёвые волосы

1. Частое использование горячих инструментов

Одной из самых распространенных причин сечения кончиков является чрезмерное использование утюгов, плоек и фенов. Высокая температура сильно сушит волосы, разрушая их структуру, что ведет к ломкости и сечению. Чтобы избежать этого, используйте термозащитные средства и ограничьте использование горячих инструментов.

2. Неправильное расчёсывание

Расчёсывание мокрых волос может привести к их повреждению. Локоны в этом состоянии особенно уязвимы, и неправильное расчёсывание может привести к сечению и ломкости. Используйте расчёски с широкими зубьями и начинайте с кончиков, постепенно двигаясь вверх.

3. Недостаточное увлажнение

Недостаток увлажнения также может быть причиной сечения. Если волосы не получают достаточного питания, они становятся сухими и ломкими. Включите в уход за волосами увлажняющие шампуни, маски и масла, чтобы сохранить их здоровыми.

4. Неправильное мытьё волос

Мытьё волос горячей водой или использование агрессивных шампуней может нарушить их структуру. Старайтесь мыть голову тёплой водой и выбирайте средства, соответствующие вашему типу волос.

Правильный уход за волосами и избегание этих ошибок помогут вам поддерживать их здоровье и предотвратить сечение кончиков.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Авто
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество Аудио 
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Экономика и бизнес
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая Аудио 
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Последние материалы
Санта-Катерина-дель-Сассо — легенда, которая притягивает тысячи туристов ежегодно
Осторожно, манка! Вот кому точно не стоит есть эту кашу
Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали
Певица Валерия рассказала, чем заменяет сладости: голодать, а потом съесть тазик еды
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе под угрозой: почему они могут стать финансовым провалом
Ядерная кухня ранней Вселенной: что учёные приготовили в финальном эксперименте коллайдера
Слишком милые, чтобы жить долго: мопсы и тёмная сторона популярности
5 слов сделают ваш день продуктивным: произносить нужно после пробуждения
Зеленский стал за 4 млн долларов Персоной года: журнал Time взял огромный гонорар
Парализованного поднял на ноги один укол: вот что ему ввели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.