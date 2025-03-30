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Секретный эликсир молодости: этот напиток вернет коже упругость, удивив простотой рецепта

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Этот натуральный напиток помогает поддерживать мягкость и упругость кожи, а также улучшает работу пищеварительной системы.

Смузи из ягод и бананов
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Смузи из ягод и бананов

Коллаген — ключевой белок, который поддерживает здоровье нашего организма, как опытный повар, следящий за каждым этапом приготовления блюда. Он важен для кожи, суставов, сосудов и кишечника. Однако с возрастом его производство снижается, поэтому важно получать его извне через добавки или продукты.

Один из таких продуктов — напиток, сочетающий несколько ингредиентов, что делает его не только полезным, но и вкусным, пишет испанское издание Heraldo. Все компоненты можно легко найти в магазинах.

Рецепт напитка для молодости

Смешайте в блендере:

  • горсть вымытой ежевики,
  • горсть винограда,
  • горсть черники,
  • 200 мл воды,
  • при желании — столовую ложку мёда.

Если вы предпочитаете более жидкую текстуру, процедите напиток.

Польза ингредиентов

  • Ежевика богата витамином C, необходимым для синтеза коллагена. Она также содержит антиоксиданты, укрепляющие клетки и продлевающие их жизнь.
  • Виноград содержит полифенолы, витамины и антиоксиданты, смягчающие вкус ежевики и улучшающие его аромат.
  • Черника содержит антоцианы и витамин C, защищающие кожу и суставы от свободных радикалов.
  • Мёд — натуральный подсластитель с противовоспалительными и антибиотическими свойствами. Однако его не стоит добавлять слишком часто.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
 

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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