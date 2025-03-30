Секретный эликсир молодости: этот напиток вернет коже упругость, удивив простотой рецепта

Этот натуральный напиток помогает поддерживать мягкость и упругость кожи, а также улучшает работу пищеварительной системы.
Коллаген — ключевой белок, который поддерживает здоровье нашего организма, как опытный повар, следящий за каждым этапом приготовления блюда. Он важен для кожи, суставов, сосудов и кишечника. Однако с возрастом его производство снижается, поэтому важно получать его извне через добавки или продукты.
Один из таких продуктов — напиток, сочетающий несколько ингредиентов, что делает его не только полезным, но и вкусным, пишет испанское издание Heraldo. Все компоненты можно легко найти в магазинах.
Рецепт напитка для молодости
Смешайте в блендере:
Если вы предпочитаете более жидкую текстуру, процедите напиток.
Польза ингредиентов
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).
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Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.