Секретный эликсир молодости: этот напиток вернет коже упругость, удивив простотой рецепта

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Этот натуральный напиток помогает поддерживать мягкость и упругость кожи, а также улучшает работу пищеварительной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи из ягод и бананов

Коллаген — ключевой белок, который поддерживает здоровье нашего организма, как опытный повар, следящий за каждым этапом приготовления блюда. Он важен для кожи, суставов, сосудов и кишечника. Однако с возрастом его производство снижается, поэтому важно получать его извне через добавки или продукты.

Один из таких продуктов — напиток, сочетающий несколько ингредиентов, что делает его не только полезным, но и вкусным, пишет испанское издание Heraldo. Все компоненты можно легко найти в магазинах.

Рецепт напитка для молодости

Смешайте в блендере:

горсть вымытой ежевики,

горсть винограда,

горсть черники,

200 мл воды,

при желании — столовую ложку мёда.

Если вы предпочитаете более жидкую текстуру, процедите напиток.

Польза ингредиентов

Ежевика богата витамином C, необходимым для синтеза коллагена. Она также содержит антиоксиданты, укрепляющие клетки и продлевающие их жизнь.

Виноград содержит полифенолы, витамины и антиоксиданты, смягчающие вкус ежевики и улучшающие его аромат.

Черника содержит антоцианы и витамин C, защищающие кожу и суставы от свободных радикалов.

Мёд — натуральный подсластитель с противовоспалительными и антибиотическими свойствами. Однако его не стоит добавлять слишком часто.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).





Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).



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