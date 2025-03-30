Ваши глаза могут выглядеть в два раза ярче - просто попробуйте эти лайфхаки

Ваши глаза – главное украшение лица, и правильный макияж может сделать их еще ярче и выразительнее. Но как подобрать оттенки, которые действительно подчеркнут природный цвет, а не затмят его? Разбираемся, какие тени, подводка и лайнер помогут сделать взгляд магнетическим и притягательным!
Голубые глаза станут еще ярче, если выбрать тени в тёплых тонах: персиковый, бронзовый, медный, терракотовый. Они создают эффект контраста, визуально углубляя цвет. Чтобы сделать взгляд выразительнее, используйте коричневую или тёмно-синюю подводку вместо черной.
Зеленые глаза можно подчеркнуть тенями в бордовой, фиолетовой, медной и золотой гамме. Эти оттенки усиливают природную зелень. Черная подводка может приглушить яркость глаз, поэтому лучше заменить ее темно-коричневой или сливовой.
Карие глаза позволяют экспериментировать с множеством оттенков. Особенно выгодно смотрятся тёплые цвета: медовый, сливовый, темно-коричневый, оливковый. Для подводки подойдет чёрный, шоколадный или тёмно-зелёный лайнер.
Серый цвет глаз можно сделать ярче, добавив нежно-розовые, сиреневые, голубые или серебристые тени. Такие оттенки добавляют свежести и глубины. Чёрная подводка иногда может выглядеть слишком жёстко, поэтому лучше использовать графитовый или коричневый лайнер.
Правильный подбор макияжа поможет вам подчеркнуть природную красоту глаз и сделать их по-настоящему завораживающими!
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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