Ваши глаза могут выглядеть в два раза ярче - просто попробуйте эти лайфхаки

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2:16
Моя семья » Красота и стиль

Ваши глаза – главное украшение лица, и правильный макияж может сделать их еще ярче и выразительнее. Но как подобрать оттенки, которые действительно подчеркнут природный цвет, а не затмят его? Разбираемся, какие тени, подводка и лайнер помогут сделать взгляд магнетическим и притягательным!

Макияж глаз
Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Макияж глаз

Голубые глаза: тёплый контраст

Голубые глаза станут еще ярче, если выбрать тени в тёплых тонах: персиковый, бронзовый, медный, терракотовый. Они создают эффект контраста, визуально углубляя цвет. Чтобы сделать взгляд выразительнее, используйте коричневую или тёмно-синюю подводку вместо черной.

Зелёные глаза: игра на контрасте

Зеленые глаза можно подчеркнуть тенями в бордовой, фиолетовой, медной и золотой гамме. Эти оттенки усиливают природную зелень. Черная подводка может приглушить яркость глаз, поэтому лучше заменить ее темно-коричневой или сливовой.

Карие глаза: универсальные решения

Карие глаза позволяют экспериментировать с множеством оттенков. Особенно выгодно смотрятся тёплые цвета: медовый, сливовый, темно-коричневый, оливковый. Для подводки подойдет чёрный, шоколадный или тёмно-зелёный лайнер.

Серые глаза: игра света

Серый цвет глаз можно сделать ярче, добавив нежно-розовые, сиреневые, голубые или серебристые тени. Такие оттенки добавляют свежести и глубины. Чёрная подводка иногда может выглядеть слишком жёстко, поэтому лучше использовать графитовый или коричневый лайнер.

Дополнительные советы для выразительного взгляда

  • Используйте хайлайтер во внутренний уголок глаза – это визуально раскрывает взгляд.
  • Белый или бежевый карандаш на слизистой линии глаза делает глаза больше.
  • Экспериментируйте с текстурами: матовые тени создают естественный эффект, а шиммерные добавляют сияния.

Правильный подбор макияжа поможет вам подчеркнуть природную красоту глаз и сделать их по-настоящему завораживающими!

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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