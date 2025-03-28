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Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь мечтали избавиться от лишних килограммов и одновременно вернуть коже молодость? Оказавшись перед выбором между похудением и красотой, теперь можно не выбирать. Зеленый детокс-смузи — это решение, которое работает на оба фронта! Если пить его ежедневно в течение недели, результаты вас удивят: пара лишних килограммов исчезнет, а кожа засияет, как никогда раньше.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Этот напиток не просто помогает избавиться от веса. Он сочетает в себе полезные свойства свежих овощей и фруктов, которые очищают организм, улучшая не только фигуру, но и состояние кожи. Всё это благодаря простым и доступным ингредиентам, которые легко найти в любом магазине.

Ингредиенты:

  • 150 г свежего шпината
  • 1 зеленое яблоко
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 маленький огурец
  • Свежий имбирь
  • 1 лайм
  • 250 мл фильтрованной воды
  • Свежие листья мяты по вкусу

Приготовление:

  • Тщательно промойте все овощи, фрукты и листья мяты. Это важный шаг, особенно когда продукты употребляются в сыром виде.
  • Нарежьте яблоко, оставив кожуру, и удалите сердцевину. Огурец очистите частично, оставив несколько полосок кожуры для текстуры.
  • Нарежьте сельдерей и натрите свежий имбирь.
  • Поместите все ингредиенты в блендер, добавьте сок лайма и немного цедры для свежести.
  • Взбейте на средней скорости до получения однородной консистенции.
  • Для удобства, если смузи слишком густой, добавьте немного воды.

Чтобы получить максимум пользы, выпейте напиток сразу после приготовления. Однако если хотите отложить его на потом, накройте стакан пленкой, чтобы сохранить все витамины.

Этот смузи не требует приготовления, все ингредиенты можно просто положить в блендер. Легко, быстро и эффективно. Каждый день этого напитка — это шаг к улучшению фигуры и оздоровлению кожи. Сочетайте его с правильным питанием, и вы увидите результат уже через неделю!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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