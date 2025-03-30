Вы удивитесь, но 80% девушек наносят хайлайтер неправильно – разбор самых частых ошибок

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хайлайтер — это тот продукт, который может преобразить макияж, придавая коже естественное сияние. Однако неправильное его нанесение может испортить даже самый продуманный образ. Чтобы избежать распространённых ошибок, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Выбор неправильного оттенка

Одна из самых распространённых ошибок — это выбор хайлайтера, который не подходит для вашего оттенка кожи. Холодные оттенки, такие как серебристый или перламутровый, могут смотреться странно на тёплой коже, в то время как золотистые хайлайтеры идеально подойдут для тёмных и тёплых тонов кожи.

Нанесение на неправильные участки лица

Хайлайтер должен быть нанесён на высокие точки лица — скулы, над бровями, на кончик носа и в центр подбородка. Ошибка заключается в нанесении его на слишком большие участки, что может привести к эффекту жирного блеска вместо сияния.

Неравномерное распределение

Когда хайлайтер наносится с перебором, на лице появляются заметные полосы. Используйте мягкую кисть и растушевывайте продукт, чтобы добиться естественного сияния.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете достичь сияющего и гармоничного макияжа.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.



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