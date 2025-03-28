Тонкие волосы? Вам это не подходит! Вот что нужно делать

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Вы мечтаете о густых и здоровых волосах, но наращивание и покупка сывороток кажутся временным решением? Если вы устали от обещаний, которые не оправдывают ожиданий, стоит обратить внимание на две эффективные процедуры — мезотерапию и плазмотерапию. Эти методы дают долгосрочный результат, который намного превосходит любой искусственный способ.

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Фото: https://www.freepik.com
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Мезотерапия и плазмотерапия: в чем разница

Обе процедуры направлены на улучшение качества волос и стимулирование их роста, но действуют по-разному.

  • Мезотерапия заключается в введении коктейлей с витаминами, минералами и аминокислотами непосредственно в кожу головы. Эти вещества питают волосяные фолликулы, улучшая кровообращение и способствуя активному росту волос.
  • Плазмотерапия использует плазму крови пациента, которая богата факторами роста. После того как кровь центрифугируют, полученную плазму вводят в кожу головы, стимулируя восстановление клеток и активируя волосяные фолликулы.

Для кого эти процедуры

Многие считают, что такие процедуры нужны только тем, у кого есть проблемы с выпадением волос. На самом деле это не так. Они могут быть полезны и тем, кто просто хочет улучшить качество своих волос. Например, мезотерапия может служить отличной профилактикой для тех, кто переживает о слабости волос и их возможном истончении.

Плазмотерапия в свою очередь помогает активно бороться с выпадением, но также усиливает рост волос у тех, кто просто желает сделать их более густыми. Стоит помнить, что ни одна из процедур не может создать новые волосы, но они могут пробудить "спящие" фолликулы и помочь им начать производить более качественные волосы.

Как проходят процедуры и стоит ли опасаться боли

  • Мезотерапия занимает около 20-30 минут. Специалист вводит в кожу головы микроинъекции с питательными веществами. Используются тонкие иглы и местная анестезия, но процедура может быть болезненной.
  • Плазмотерапия занимает немного больше времени — 30-45 минут. Для процедуры берут небольшое количество крови, которое центрифугируют, чтобы отделить плазму. Эта плазма потом вводится обратно в кожу головы. Хотя процедура может вызвать легкую болезненность, для уменьшения дискомфорта часто используют анестезию.

Почему стоит выбрать эти процедуры

Процесс требует терпения, но результат того стоит. Если вы мечтаете не о временном улучшении, а о здоровых и красивых волосах, мезотерапия и плазмотерапия могут стать настоящим спасением. Они дают долгосрочные и заметные результаты, которые будут радовать вас долгое время.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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