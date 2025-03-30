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Подготовьте свою кожу к лету с этими секретами – результат вас удивит

1:46
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением весны и лета кожа требует особого внимания и ухода. Ультрафиолет, перемена климата и различные внешние факторы могут негативно повлиять на её внешний вид. Чтобы ваша кожа оставалась сияющей и здоровой, важно заранее подготовить её к этому времени года.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Очищение и отшелушивание

Первым шагом в подготовке кожи является тщательное очищение. Зимой кожа часто становится тусклой и загрязнённой из-за использования плотных кремов и масел. Начните с мягкого очищающего средства и регулярно используйте скрабы или пилинги, чтобы удалить ороговевшие клетки и обновить кожный покров.

Увлажнение и питание

В весенне-летний период важно поддерживать оптимальный уровень увлажнённости. Используйте лёгкие, но интенсивно увлажняющие средства, такие как гели и сыворотки, чтобы не перегружать кожу. Подбирайте кремы с SPF-защитой, чтобы предотвратить повреждения от солнечных лучей.

Защита от солнца

Не забывайте про защиту от ультрафиолетовых лучей. Весной и летом солнце активнее, поэтому ежедневно наносите крем с SPF-фильтром, чтобы защитить кожу от преждевременного старения и пигментации. Это поможет сохранить её здоровье и молодость.

Питьевой режим

Пейте достаточное количество воды для поддержания баланса влаги в организме. Важно не только увлажнять кожу снаружи, но и внутри.

Весна — отличное время для того, чтобы подарить коже необходимую заботу и внимание. Простые шаги помогут вам подготовить её к жарким месяцам и сохранить красоту на долгое время.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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