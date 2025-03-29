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Простой способ преобразить любой образ за секунды – добавьте всего один аксессуар

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Даже самый лаконичный образ может заиграть по-новому, если правильно подобрать аксессуары. Украшения, сумки, ремни и другие детали помогают добавить стиль и индивидуальность, делая ваш наряд эффектным.

Украшения
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Украшения

Элегантные украшения

Минималистичное платье или простой костюм моментально преображаются с помощью стильных серёг, браслетов или многослойных цепочек. Золото и серебро придают образу роскоши, а цветные камни добавляют акцент.

Модные сумки

Сумка – это не просто функциональный аксессуар, а важная часть образа. Яркая модель или сумка необычной формы может стать изюминкой даже базового наряда. В 2025 году актуальны микро-сумки, объёмные шопперы и модели с геометрическими элементами.

Стильные ремни

Ремень способен подчеркнуть талию и скорректировать силуэт. Широкие пояса идеально дополняют платья и пальто, а тонкие кожаные модели делают образ более утонченным.

Шёлковые платки и шарфы

Завязанный на шее, запястье или ручке сумки платок добавит в образ нотку элегантности. В этом сезоне популярны модели с яркими принтами и монохромные варианты.

Аксессуары – это простой способ преобразить любой образ без лишних затрат. Выбирайте стильные детали, которые подчеркивают вашу индивидуальность, и даже самый базовый наряд заиграет новыми красками.

Уточнения

В одежде аксессуар — предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям, примером аксессуаров также могут являться наручные часы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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