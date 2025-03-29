Больше никакого жирного блеска – простые лайфхаки для матовой кожи, о которых вы не знали

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирный блеск на лице может испортить даже самый идеальный макияж, особенно в течение дня. Чтобы кожа оставалась свежей и матовой, важно правильно ухаживать за ней и использовать эффективные косметические средства.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Выбирайте правильный уход

Главное правило борьбы с жирным блеском — правильно подобранный уход. Используйте лёгкие гели или пенки для умывания, а также безмасляные увлажняющие кремы. Добавьте в уход кислотные тоники (салициловую или гликолевую кислоту), которые регулируют выработку себума.

Используйте матирующую косметику

При выборе тональных средств отдавайте предпочтение лёгким матирующим формулам. Пудра с эффектом абсорбции кожного жира поможет контролировать блеск на протяжении дня. Также можно использовать матирующие базы перед нанесением макияжа.

Спасение в течение дня

Чтобы быстро устранить жирный блеск, носите с собой матирующие салфетки — они моментально впитывают излишки себума, не портя макияж. Также можно освежить лицо, нанеся лёгкий слой пудры, но без излишков, чтобы не забить поры.

Борьба с жирным блеском — это комплексный подход, включающий грамотный уход и использование матирующих средств. Следуйте этим рекомендациям, и ваша кожа будет выглядеть свежей и ухоженной в течение всего дня.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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