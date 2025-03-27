Вот что будет в тренде весной 2025 года: стилист дала советы по выбору одежды

Весной люди обычно занимаются обновлением гардероба. Как в этом году выглядеть красиво и стильно, рассказала модный эксперт Юлия Григуль. Она перечислила тренды на весну 2025 года.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

По словам эксперта, в моду входят "мягкие" цвета, а также анималистичный принт. Тренды, как она считает, можно хорошо сочетать между собой, если грамотно составить образы.

"В моду входят оттенки "сливочное масло". Эффектно будет выглядеть подобранный в тон трикотажный аксессуар или сумка", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Также будет в моде стиль ретро. При выборе верхней одежды обратите внимание на приталенные пальто, пиджаки, тренчи и жакеты. А джинсы-трубы эксперт советует носить с облегающими майками и лонгсливами.

Также можно использовать броши в виде цветов и бабочек, они, как сказала Юлия, превратят в шедевр даже самый скромный наряд.

Уточнения

Ре́тро также стиль ретро, ретростиль (от лат. retro «назад; обращённый к прошлому; ретроспективный») — абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей.



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