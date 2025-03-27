Модные антитренды 2025: что точно не стоит носить в этом году?

Сразу несколько любимых многими фасонов и цветов в 2025 уходят в прошлое. Главные антитренды этого года перечислим ниже.

Фото: freepik.com by dit26978, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гардеробная

Модные эксперты рассказали, что нужно забыть о неоне в гардеробе, особенно розового цвета.

Еще антитрендом 2025 года являются брюки карго и любые другие широкие штаны. Туда же идут короткие топы и заниженная талия.

Романтичная эстетика тоже уже не в тренде. Рюши, милые принты и кукольные наряды одевать не стоит. Им на замену приходит элегантность, лёгкость и лаконичность, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Нео́н (химический символ — Ne, от лат. Neon) — химический элемент 18-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы восьмой группы, VIIIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 10.





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