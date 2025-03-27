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Эта укладка продержится два дня: стилист поделилась секретом суперстойкой причёски

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины мучаются с непослушными волосами, которые после укладки становятся походили "на сосульки" уже через пару часов. Стилист по волосам Дина Попова нашла выход.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Чтобы объемная укладка держалась два дня, как она отметила, нужно заранее подготовить волосы — вымыть их шампунем для объема волос, затем нанести кондиционер, не затрагивая корни.

После нужно высушить волосы на 90 процентов.

"Затем наносим мусс для объема с фиксацией 4. По консистенции нужно подобрать продукт с распылением или более легкой текстурой. Уделяем большее внимание зоне на макушке и челке, где должен быть максимальный объем", — рассказала Попова.

По её словам, нужно использовать скелетную расческу для объема. С помощью нее просушиваются корни в противоположном от естественного роста волос направлении.

Затем нанесите сухой шампунь с расстояния 10-15 см, чтобы не утяжелить волосы. После помассируйте голову.

"По остальному полотну волос можно пройтись брашингом, далее раскладываем волосы на пробор, будь то по центру или набок, наносим лак легкой фиксации. Его распыляем дымкой по всем волосам", — цитирует Попову "СЭ".

Она рекомендует на следующий день нанести на корни сухой шампунь, что продлит чистоту волос и их объем.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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