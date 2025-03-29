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Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих

1:35
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны хочется лёгкости, свежести и нежных цветочных нот в парфюме. Зима с её теплыми, пряными ароматами остается позади, уступая место воздушным и утонченным композициям. Какие же духи лучше всего подчеркнут весеннее настроение?

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Цветочные и фруктовые ноты – символ пробуждения

Весенние ароматы – это, прежде всего, цветочные и фруктовые аккорды. Ноты пиона, жасмина, сирени, ландыша и розы создают женственный и романтичный шлейф. Для более яркого звучания в духах могут присутствовать свежие цитрусовые акценты – бергамот, мандарин, грейпфрут. Они придают парфюму бодрящую лёгкость.

Свежесть зелени и водные мотивы

Весна – время пробуждения природы, поэтому в парфюмерии популярны ароматы с нотами зелени, трав и водных элементов. Листья фиалки, зеленый чай, акватические аккорды – такие композиции ассоциируются со свежестью и утренней росой. Они идеально подходят для дневного использования.

Лёгкие гурманские оттенки

Если хочется более уютного звучания, можно выбрать ароматы с лёгкими гурманскими нотами. Ваниль, миндаль, мёд, карамель в умеренном количестве добавляют теплоту, но не перегружают парфюм.

Весной лучше выбирать лёгкие, воздушные и естественные ароматы, которые подчеркнут свежесть сезона.

Уточнения

Духи́ — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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