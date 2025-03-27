Фейсбилдинг без чудес: 5 мифов, которые только усугубляют старение

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Прокачать лицо с помощью фейсбилдинга — звучит заманчиво, но многие поверили в мифы, которые только усугубляют проблему. Если заниматься упражнениями для мышц лица, обещают, можно сбросить лет 10 и забыть про филлеры. Однако реальность далека от сказочных результатов.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Миф №1: Мимические морщины исчезнут навсегда.

Тренеры уверяют, что регулярные упражнения для расслабления и сокращения мышц уберут морщины и мешки под глазами, подтянут овал лица. Но доказательств эффективности нет, а многие отзывы указывают на усиление морщин в области лба, вокруг глаз и губ. Проблема в том, что морщины формируются не только из-за потери мышечного тонуса, но и из-за возрастной деградации костей и жировых тканей.

Миф №2: Мышцы лица работают так же, как и мышцы тела.

Мимические мышцы прикреплены к кости и коже, и их действия взаимосвязаны. Невозможно изолированно тренировать одну группу, а гипертонус мышц-депрессоров только усиливает выраженность складок. Лицо становится напряженным, а попытки "накачать" скулы приводят к спазмам и закреплению мрачного выражения.

Миф №3: Фейсфитнес откладывает старение.

На самом деле, чрезмерное напряжение мышц может ускорить старение. Упражнения для платизмы, направленные на устранение второго подбородка, лишь усиливают его визуальное проявление. Нервная система и все ткани лица стареют комплексно, а усиленные тренировки могут сделать морщины более заметными.

Миф №4: Методика 100% безопасна.

Некоторые упражнения, особенно движения нижней челюстью для "улучшения" овал лица, могут привести к вывиху челюстной кости или перенапряжению жевательных и височных мышц. Это, в свою очередь, вызывает бруксизм, истончение зубной эмали и даже мигрени.

Миф №5: Фейсбилдинг — альтернатива косметике и пластике.

Популярный маркетинговый ход обещает, что 10 минут фейсфитнеса заменят дорогостоящие процедуры. Но реальные тренировки зачастую не дают стойкого эффекта и даже могут ухудшить внешний вид. Вместо чудесного преображения лучше уделить время расслаблению и профилактическому массажу, а также сохранять позитивное настроение — ведь лучшая молодость приходит изнутри.

Уточнения

Фейсбилдинг (от англ. «face» — лицо, «building» — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.



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