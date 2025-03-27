Как правильно замаскировать седину: что нельзя делать

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не спешите бегать в салон, как только заметите первые седые пряди! Многие женщины в панике пытаются замаскировать седину, выбирая техники окрашивания, которые только усиливают контраст и создают эффект преждевременного старения. Но есть три ошибки, которых нужно избегать, чтобы волосы выглядели естественно и современно.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Окрашивание волос

Ошибки при окрашивании волос с сединой:

Слишком темные оттенки.

Краска в черном или других глубоких тонах может только подчеркнуть недостатки кожи и визуально состарить образ, создавая резкий контраст с серебристыми прядями. Такие оттенки подходят, по мнению модельера Наза Маера, разве что обладательницам образа Моники Беллуччи.

Яркие и экстремальные цвета.

Огненно-рыжий, ярко-красный или даже зеленый — эти оттенки усиливают контраст и отвлекают от естественной красоты седины. Вместо того чтобы скрывать сединой, они акцентируют на ней внимание, что совсем не соответствует задаче нейтрализации.

Красочное мелирование с яркими прядями.

Причудливые техники, где добавляют яркие акценты, могут только обнажить седину. Результат получается слишком вызывающим и создает впечатление, что вы отчаянно пытаетесь вернуть молодость, что выглядит неестественно.

Если хочется сохранить естественность и при этом обновить образ, лучше отдать предпочтение мягким, гармоничным оттенкам, которые аккуратно скрывают седину, не создавая резких переходов. Помните, главное — не просто замаскировать сединую, а подчеркнуть вашу индивидуальность и естественную красоту.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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