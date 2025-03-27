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Как правильно замаскировать седину: что нельзя делать

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Не спешите бегать в салон, как только заметите первые седые пряди! Многие женщины в панике пытаются замаскировать седину, выбирая техники окрашивания, которые только усиливают контраст и создают эффект преждевременного старения. Но есть три ошибки, которых нужно избегать, чтобы волосы выглядели естественно и современно.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Ошибки при окрашивании волос с сединой:

  • Слишком темные оттенки.
    Краска в черном или других глубоких тонах может только подчеркнуть недостатки кожи и визуально состарить образ, создавая резкий контраст с серебристыми прядями. Такие оттенки подходят, по мнению модельера Наза Маера, разве что обладательницам образа Моники Беллуччи.

  • Яркие и экстремальные цвета.
    Огненно-рыжий, ярко-красный или даже зеленый — эти оттенки усиливают контраст и отвлекают от естественной красоты седины. Вместо того чтобы скрывать сединой, они акцентируют на ней внимание, что совсем не соответствует задаче нейтрализации.

  • Красочное мелирование с яркими прядями.
    Причудливые техники, где добавляют яркие акценты, могут только обнажить седину. Результат получается слишком вызывающим и создает впечатление, что вы отчаянно пытаетесь вернуть молодость, что выглядит неестественно.

Если хочется сохранить естественность и при этом обновить образ, лучше отдать предпочтение мягким, гармоничным оттенкам, которые аккуратно скрывают седину, не создавая резких переходов. Помните, главное — не просто замаскировать сединую, а подчеркнуть вашу индивидуальность и естественную красоту.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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