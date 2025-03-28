Вы не поверите, но массаж ложками может сделать вашу кожу лица моложе

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж лица ложками — это необычный метод, который в последнее время привлекает внимание в мире косметологии. Многие считают его новым трендом, но на самом деле, эта техника имеет долгую историю. Но что же она может дать нашей коже?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Что представляет собой массаж лица ложками?

Техника массажа заключается в использовании ложек для воздействия на кожу лица. Обычно используют металлические ложки, которые обладают охлаждающим эффектом, что помогает улучшить микроциркуляцию крови и лимфы.

Преимущества массажа ложками

Улучшение тонуса кожи: массаж помогает расслабить мышцы, снимая напряжение и уменьшив отёчность.

массаж помогает расслабить мышцы, снимая напряжение и уменьшив отёчность. Лифтинг-эффект: регулярное использование ложек может способствовать подтяжке кожи.

регулярное использование ложек может способствовать подтяжке кожи. Простота в исполнении: техника не требует специального обучения и может быть выполнена в домашних условиях.

Может ли массаж заменить другие процедуры?

Хотя массаж ложками обладает полезными эффектами, он не способен полностью заменить салонные процедуры, такие как подтяжка кожи или мезотерапия. Однако как дополнительный уход он вполне эффективен.

Как делать массаж лица ложками?

Для этого достаточно очистить лицо, приложить к коже металлические ложки и делать лёгкие движения от центра лба к вискам, от центра щек к ушам, а также по направлению вверх на подбородке и шее. Для максимального эффекта после процедуры можно использовать увлажняющий крем. Такой массаж можно делать 3-5 раз в неделю для улучшения текстуры кожи.

Массаж лица ложками — это не просто тренд, а проверенная временем техника, которая может улучшить состояние кожи. Однако для видимых результатов его стоит использовать регулярно, в сочетании с другими методами ухода.

Уточнения

Ло́жка — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.