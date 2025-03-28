Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему
Разгадали секреты: почему чёрная смородина перестаёт плодоносить?
Фрукты утром и лишний вес — связь, которую игнорируют
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima

Вы не поверите, но массаж ложками может сделать вашу кожу лица моложе

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица ложками — это необычный метод, который в последнее время привлекает внимание в мире косметологии. Многие считают его новым трендом, но на самом деле, эта техника имеет долгую историю. Но что же она может дать нашей коже?

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Что представляет собой массаж лица ложками?

Техника массажа заключается в использовании ложек для воздействия на кожу лица. Обычно используют металлические ложки, которые обладают охлаждающим эффектом, что помогает улучшить микроциркуляцию крови и лимфы.

Преимущества массажа ложками

  • Улучшение тонуса кожи: массаж помогает расслабить мышцы, снимая напряжение и уменьшив отёчность.
  • Лифтинг-эффект: регулярное использование ложек может способствовать подтяжке кожи.
  • Простота в исполнении: техника не требует специального обучения и может быть выполнена в домашних условиях.

Может ли массаж заменить другие процедуры?

Хотя массаж ложками обладает полезными эффектами, он не способен полностью заменить салонные процедуры, такие как подтяжка кожи или мезотерапия. Однако как дополнительный уход он вполне эффективен.

Как делать массаж лица ложками?

Для этого достаточно очистить лицо, приложить к коже металлические ложки и делать лёгкие движения от центра лба к вискам, от центра щек к ушам, а также по направлению вверх на подбородке и шее. Для максимального эффекта после процедуры можно использовать увлажняющий крем. Такой массаж можно делать 3-5 раз в неделю для улучшения текстуры кожи.

Массаж лица ложками — это не просто тренд, а проверенная временем техника, которая может улучшить состояние кожи. Однако для видимых результатов его стоит использовать регулярно, в сочетании с другими методами ухода.

Уточнения

Ло́жка — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Разгадали секреты: почему чёрная смородина перестаёт плодоносить?
Фрукты утром и лишний вес — связь, которую игнорируют
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima
5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?
Любовь и дружба: как хобби помогают стать настоящей командой в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.