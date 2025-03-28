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Что общего между стрижкой боб и борщом? Узнайте, как тренды возвращаются

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Хотите быть в тренде в 2025 году? Модные стрижки обещают сочетание нежности, легкости и утонченности. Готовы узнать, как стать модной в следующем сезоне? Оказывается, многие классические стрижки возвращаются, но с современным подходом.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Стрижка боб с подкрученными наружу концами, ломаные локоны и короткая челка — вот главные модные акценты, которые будут в тренде. Парикмахер-стилист Александра Эдельберг уверяет, что с каждым годом волосы становятся более мягкими, с плавными градуированными слоями, создающими ощущение легкости и небрежности.

В этом сезоне особенно популярны стрижки, которые придают ощущение воздушности и веселья.

"Именно такие формы стрижек выигрывают в сочетании с теплыми, мягкими оттенками, которые сейчас популярны в окрашивании", — отмечает эксперт.

Это как раз тот случай, когда волосы становятся частью образа, подчеркивая женственность и легкость.

Но что касается локонов, то в 2025 году уходит тренд на плавные завитки. На их место пришли ломаные локоны, которые можно легко создать даже дома, освоив несколько техник накрутки. Да, локоны без плавности — это новый взгляд на классику!

Но главный тренд будущего года — это челка. Долгие "шторки" уступают место коротким вариантам. При этом одна из самых ярких новинок — двойная челка. Для самых смелых можно выбрать стиль, когда внутри — короткий слой, а сверху — более длинный.

"Не забывайте, что в моде всегда будут короткие стрижки, но теперь они обязательно должны быть с мягкими, градуированными слоями, без резких прямых срезов", — добавляет Александра.

Среди всех стрижек вновь популярной становится стрижка боб, который вернулся из 2000-х годов. Но вместо привычных подкрученных внутрь концов, сейчас тренд на наружное подкручивание, которое достигается не только укладкой, но и особой техникой стрижки.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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