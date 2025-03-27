Ноготь сломался? Это может быть не просто больно, но и опасно

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Повреждение ногтя — это не только эстетическая проблема, но и потенциальная угроза для здоровья. Если у вас треснул ноготь, не стоит торопиться его "ремонтировать" с помощью лака или клея. Эти методы могут усугубить травму и привести к более серьезным последствиям.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

Что делать, если сломался ноготь

В первую очередь, важно снизить нагрузку на поврежденную пластину. Продолжение использования ногтя может привести к усугублению проблемы. Например, попытки скрыть трещину с помощью нового слоя лака или клея — это плохая идея. Лак только создаст дополнительное давление на пластину, а клей может вызвать химический ожог и воспаление ногтевого ложа.

Маргарита Поторока, нейл-стилист, рекомендует подстричь ноготь как можно короче или аккуратно подпилить его. Если трещина затронула ногтевое ложе, обработайте поврежденный участок антисептиком и заклейте его дышащим пластырем, меняя его каждый день до полного заживления.

Дополнительные советы по восстановлению

Чтобы ускорить процесс заживления, важно увлажнять как сам ноготь, так и кожу вокруг него. Маргарита советует наносить масло монарды на ногтевую пластину два-три раза в день. Это средство не только увлажнит, но и стимулирует рост ногтя.

Еще один совет — избегайте длительного контакта поврежденного ногтя с водой. Вода может размягчить пластину, увеличив трещину и повысив риск воспаления.

Когда обратиться к мастеру или врачу

Если трещина на ногте вызывает боль или становится больше, лучше как можно скорее проконсультироваться с профессионалом. В случае появления признаков инфекции (покраснение, отек) — не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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