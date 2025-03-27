Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая семейная выплата в России: как малоимущие семьи получат тринадцатую зарплату
Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира победила Швёнтек в четвертьфинале WTA 1000
ТОП-5 самых долгоживущих тракторов СССР
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Узнай разницу: тоник против тонера и их роль в ежедневном уходе
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
От Великобритании до Турции без границ: новый мегапроект железных дорог
Ученые Гарварда раскрыли страшный секрет: переработанное красное мясо разрушает мозг
Все липкое и пыльное? Есть средство, которое спасёт даже старую кухню

Если ваши руки похожи на песок, эти процедуры вернут им нежность и блеск — попробуйте

Моя семья » Красота и стиль

Если ваши руки требуют особого внимания и ухода, то парафинотерапия, СПА-маникюр и горячий масляный маникюр — это именно те процедуры, которые подарят вашей коже мягкость и здоровье.

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

Когда кожа рук нуждается в глубоком увлажнении и восстановлении, парафинотерапия становится незаменимой. Тёплый парафин, насыщенный маслами и воском, не только обвивает кожу, но и насыщает её влагой и витаминами. Это улучшает текстуру кожи, делает её более упругой, гладкой и шелковистой. Кроме того, процедура стимулирует кровообращение и укрепляет ногтевую пластину, помогая достичь прекрасного состояния кожи и ногтей.

СПА-маникюр — это ещё один универсальный способ вернуть рукам свежесть и ухоженный вид. Этот комплексный уход начинается с деликатного скрабирования, которое удаляет омертвевшие клетки кожи и стимулирует её обновление. После этого наносится увлажняющая маска, наполняющая кожу микроэлементами. Завершающий этап — расслабляющий массаж с маслами и кремами, который улучшает упругость кожи и делает её бархатистой на ощупь. Этот уход подходит для регулярного применения и особенно полезен для сухой кожи.

Горячий масляный маникюр — идеальный выбор для сухих и потрескавшихся рук. В процессе процедуры руки погружаются в тёплое масло, обогащённое витаминами А и Е. Масло проникает глубоко в кожу, восстанавливая поврежденные участки и придавая рукам естественный блеск и упругость. Ногти становятся крепкими и здоровыми, а кожа — мягкой и увлажнённой.

Как часто стоит проводить эти процедуры

Всё зависит от состояния кожи и ногтей. СПА-уход можно делать раз в одну-две недели, особенно если кожа склонна к сухости и шелушению. Парафинотерапию рекомендуется проводить один-два раза в неделю, особенно зимой или при наличии проблем с кожей, таких как трещины или шелушение. Горячий маникюр также можно делать раз в неделю при сухой или поврежденной коже рук. Если состояние кожи хорошее, достаточно раз в две-три недели.

Эти процедуры — залог красивых и здоровых рук. Не забывайте о регулярности и правильно подбирайте уход в зависимости от нужд кожи и ногтей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Наука и техника
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Аллергия у животных: как помочь вашему питомцу пережить весну
Ariston возвращается в игру: чем обернётся отмена указа Путина
Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака
Кризис на пороге? Евросоюз призывает граждан запастись продуктами питания на 3 дня
Йогурт из астероида: новый рецепт выживания в космосе
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Забудьте про кафель: 7 неожиданных материалов для стильного кухонного фартука
Секреты секонд-хенда: как за копейки найти настоящий клад среди мусора
Март: месяц, когда земля готовится к чуду! Как успеть посадить вовремя
Харизма вместо вокала: Соседов рассказал, на чем держится успех Перукуа в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.