Стрелки, как у голливудской звезды: вы будете поражены, насколько это легко

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о безупречных стрелках, которые добавят загадочности взгляду? Профессиональный визажист и свадебный стилист Эля Тюменова поделилась хитростями, как сделать стрелки ровными и красивыми.

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Как выбрать инструмент: карандаш или жидкая подводка

Стрелки можно рисовать разными средствами, но для начала лучше всего использовать карандаш. Он поможет легко исправлять неровности, что особенно важно для новичков. Если же хочется сделать тонкие и аккуратные линии, стоит выбрать жидкую подводку — она позволяет добиться четкости и изящества.

Как подготовить веки

Перед тем как приступать к рисованию стрелок, важно подготовить веки. Для этого Эля советует нанести на них специальную базу, а затем припудрить их легким слоем пудры. Это создаст основу, на которой линия будет держаться дольше и не растечется.

Как правильно рисовать стрелки

Сначала на веке нужно поставить точку в том месте, где стрелка будет завершаться. От этой точки проведите линию до начала роста ресниц. После этого можно короткими штрихами прорисовать основную линию стрелки.

Для создания более открытого взгляда Эля советует рисовать стрелку только до середины века. А если хотите эффект "кошачьего глаза", проведите линию до внутреннего уголка глаза.

Как сделать хвостик стрелки аккуратным

Чтобы хвостик стрелки выглядел изящно и аккуратно, используйте немного тонального крема или корректора. Нанесите средство на кисточку, промокните ее о салфетку и аккуратно подправьте кончик стрелки, чтобы он выглядел тонким и четким. Важно использовать короткие штрихи, чтобы не нарушить линию.

Финальные штрихи: тушь на ресницы

После того как стрелка готова, осталось только нанести тушь на ресницы. Это добавит завершенности образу и сделает взгляд ещё более выразительным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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