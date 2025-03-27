Стрелки, как у голливудской звезды: вы будете поражены, насколько это легко

Мечтаете о безупречных стрелках, которые добавят загадочности взгляду? Профессиональный визажист и свадебный стилист Эля Тюменова поделилась хитростями, как сделать стрелки ровными и красивыми.
Стрелки можно рисовать разными средствами, но для начала лучше всего использовать карандаш. Он поможет легко исправлять неровности, что особенно важно для новичков. Если же хочется сделать тонкие и аккуратные линии, стоит выбрать жидкую подводку — она позволяет добиться четкости и изящества.
Перед тем как приступать к рисованию стрелок, важно подготовить веки. Для этого Эля советует нанести на них специальную базу, а затем припудрить их легким слоем пудры. Это создаст основу, на которой линия будет держаться дольше и не растечется.
Для создания более открытого взгляда Эля советует рисовать стрелку только до середины века. А если хотите эффект "кошачьего глаза", проведите линию до внутреннего уголка глаза.
Чтобы хвостик стрелки выглядел изящно и аккуратно, используйте немного тонального крема или корректора. Нанесите средство на кисточку, промокните ее о салфетку и аккуратно подправьте кончик стрелки, чтобы он выглядел тонким и четким. Важно использовать короткие штрихи, чтобы не нарушить линию.
После того как стрелка готова, осталось только нанести тушь на ресницы. Это добавит завершенности образу и сделает взгляд ещё более выразительным.
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