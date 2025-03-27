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Хватит скрывать взгляд! Ресницы, которые уберут нависшее веко за секунды

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Если ваши глаза немного теряют выразительность из-за нависающих век, то правильное наращивание ресниц — это именно то, что вам нужно. По словам профессионального лэшмейкера Марии Егоренковой, техника адаптивного наращивания с использованием акцентов в центральной зоне может творить настоящие чудеса.

Наращивание ресниц
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Наращивание ресниц

Для легкого нависания век: естественный и аккуратный эффект

Если ваше веко не сильно нависает, смело выбирайте наращивание с эффектом туши или ламинирования. Эти техники сейчас в тренде, поскольку они подчёркивают естественную красоту глаз, оставаясь максимально незаметными. Ресницы будут выглядеть аккуратно, не перегружая образ.

По словам Марии, для создания естественного эффекта идеально подойдут изгибы J, JC, B и C, выполненные в лёгком объёме. Такой подход позволяет не только подчеркнуть красоту глаз, но и создать эффект стрелки, если хотите добавить немного изюминки.

Когда веко нависает сильнее: яркий завиток и лифтинг-эффект

Если нависание более выражено и вы хотите добиться визуального лифтинга, а также подчеркнуть яркость взгляда, стоит обратить внимание на изгибы M, L, L+, D и CC. Эти формы заворачивают ресницы таким образом, что они открывают глаза и делают взгляд более выразительным.

Чтобы усилить драматичность, можно добавить объем, что придаст образу ещё большую глубину. Сочетание нужных изгибов и объёма создаёт впечатление более распахнутых глаз.

Техника "лучей" для акцента в центральной зоне

Для максимального эффекта открылых глаз используйте технику "лучей" — наращивание с помощью нераскрытых пучков в центральной зоне. Такой подход позволяет усилить акцент именно в середине, зрительно увеличивая глаза.

Адаптивная техника для индивидуального подхода

Мария Егоренкова также подчеркивает важность адаптивной техники наращивания. Этот подход учитывает не только тип века, но и такие параметры внешности, как размер лица, форма носа и губ, овал лица и даже цветотип. Такой индивидуальный подход помогает создать наращивание, идеально подходящее под внешность конкретного человека, усиливая естественную красоту.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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