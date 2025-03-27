Хватит скрывать взгляд! Ресницы, которые уберут нависшее веко за секунды

Если ваши глаза немного теряют выразительность из-за нависающих век, то правильное наращивание ресниц — это именно то, что вам нужно. По словам профессионального лэшмейкера Марии Егоренковой, техника адаптивного наращивания с использованием акцентов в центральной зоне может творить настоящие чудеса.
Если ваше веко не сильно нависает, смело выбирайте наращивание с эффектом туши или ламинирования. Эти техники сейчас в тренде, поскольку они подчёркивают естественную красоту глаз, оставаясь максимально незаметными. Ресницы будут выглядеть аккуратно, не перегружая образ.
По словам Марии, для создания естественного эффекта идеально подойдут изгибы J, JC, B и C, выполненные в лёгком объёме. Такой подход позволяет не только подчеркнуть красоту глаз, но и создать эффект стрелки, если хотите добавить немного изюминки.
Если нависание более выражено и вы хотите добиться визуального лифтинга, а также подчеркнуть яркость взгляда, стоит обратить внимание на изгибы M, L, L+, D и CC. Эти формы заворачивают ресницы таким образом, что они открывают глаза и делают взгляд более выразительным.
Чтобы усилить драматичность, можно добавить объем, что придаст образу ещё большую глубину. Сочетание нужных изгибов и объёма создаёт впечатление более распахнутых глаз.
Для максимального эффекта открылых глаз используйте технику "лучей" — наращивание с помощью нераскрытых пучков в центральной зоне. Такой подход позволяет усилить акцент именно в середине, зрительно увеличивая глаза.
Мария Егоренкова также подчеркивает важность адаптивной техники наращивания. Этот подход учитывает не только тип века, но и такие параметры внешности, как размер лица, форма носа и губ, овал лица и даже цветотип. Такой индивидуальный подход помогает создать наращивание, идеально подходящее под внешность конкретного человека, усиливая естественную красоту.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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