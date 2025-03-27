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Силуэты, которые нарушат ваше представление о моде: что будет модно в осеннем сезоне

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Осенние коллекции 2025 года стали настоящим всплеском креативности и женственности, став ярким заявлением для фэшн-индустрии. Дебют Сары Бертон в Givenchy и Хайдера Аккермана в Tom Ford вызвал фурор, оправдав все ожидания и подогрев интерес к следующим сезонам. Однако наибольшее внимание привлекла последняя коллекция Джонатана Андерсона для Loewe, а также финальный показ Демны в Balenciaga перед его переходом в Gucci. Эти события стали не просто модными новинками, а настоящими вехами в истории мира высокой моды.

Новая коллекция московского бренда Ante Kovac. Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Новая коллекция московского бренда Ante Kovac. Московская неделя моды

Форма, объем и смелые эксперименты

На осенних подиумах был сделан акцент на силуэт. Дизайнеры, такие как Питер Мюлье (Alaïa) и Дюран Лантинк, не побоялись экспериментировать с формой и объемом. Силуэты на коллекциях стали более скульптурными, с преувеличенными пропорциями и плавностью линий. Одежда, как будто, обретала новый смысл — она становилась одновременно экстравагантной и невероятно гармоничной.

Миучча Прада, предложившая в Miu Miu новое прочтение стильной одежды, сделала акцент на традиционные аксессуары. Меховые палантины, броши, сумки на запястье — все эти элементы стали частью радикального образа, который преподнес модный дом в совершенно ином свете. Она показала, что классика может быть не только уместной, но и неожиданно свежей.

Тренды, которые перевернули стиль

  • Скульптурные силуэты и объемные формы: дизайнеры увлеклись формой, создавая смелые, порой абсурдные, но в то же время изысканные силуэты.
  • Использование традиционных аксессуаров в необычных интерпретациях: меховые палантины и сумки на запястье стали символами нового взгляда на классику.
  • Новый взгляд на женственность: коллекции, созданные с акцентом на силу, подчеркивали женственность, при этом не исключая элементы мужского стиля.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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