Силуэты, которые нарушат ваше представление о моде: что будет модно в осеннем сезоне

Осенние коллекции 2025 года стали настоящим всплеском креативности и женственности, став ярким заявлением для фэшн-индустрии. Дебют Сары Бертон в Givenchy и Хайдера Аккермана в Tom Ford вызвал фурор, оправдав все ожидания и подогрев интерес к следующим сезонам. Однако наибольшее внимание привлекла последняя коллекция Джонатана Андерсона для Loewe, а также финальный показ Демны в Balenciaga перед его переходом в Gucci. Эти события стали не просто модными новинками, а настоящими вехами в истории мира высокой моды.
На осенних подиумах был сделан акцент на силуэт. Дизайнеры, такие как Питер Мюлье (Alaïa) и Дюран Лантинк, не побоялись экспериментировать с формой и объемом. Силуэты на коллекциях стали более скульптурными, с преувеличенными пропорциями и плавностью линий. Одежда, как будто, обретала новый смысл — она становилась одновременно экстравагантной и невероятно гармоничной.
Миучча Прада, предложившая в Miu Miu новое прочтение стильной одежды, сделала акцент на традиционные аксессуары. Меховые палантины, броши, сумки на запястье — все эти элементы стали частью радикального образа, который преподнес модный дом в совершенно ином свете. Она показала, что классика может быть не только уместной, но и неожиданно свежей.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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