Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Муцениеце испугалась собственной матери: реакция актрисы после проигранного суда Прилучному
Пышная туя за пару лет — если поливать её по особому графику
Хотите вкусно и легко? Запеките индейку по-французски
Платные туалеты, маленькие порции, сдвинутые кровати: эти европейские обычаи способны изумить любого американца
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Необычные фэншуй-советы для вашего рабочего стола, которые вы точно не знали
Яблочный уксус — ключ к здоровым волосам или просто миф? Ты удивишься
25 лет без работы: сколько нужно накопить, чтобы жить на пассивный доход
С пробиркой в законе: с сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение

Когда не ешь — живешь дольше? Семь шокирующих фактов о периодическом голодании

Моя семья » Красота и стиль

Периодическое голодание уже несколько лет занимает лидерские позиции в списке популярных диет. Одной из причин такого успеха являются его обещания: улучшение когнитивных функций, защита от болезней и даже замедление старения. Но в чем же настоящая суть? И какие риски скрывает этот метод?

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Голодание, как искусство

Этот метод питания не нов для человечества. Во многих религиях голодание давно стало частью духовной практики, а Гиппократ еще в 5 веке до нашей эры рекомендовал его для лечения различных заболеваний. Но научные исследования последних десятилетий придают ему новый смысл. В 1930-е годы ученые заметили, что ограничение калорий у грызунов может увеличить их продолжительность жизни. Однако в 1990 году исследователь Рональд Харт обнаружил, что грызуны, которые переходили в состояние голодания, жили дольше, чем те, кто получал ограниченное количество пищи каждый день.

Как работает периодическое голодание

Периодическое голодание — это система, при которой человек чередует периоды еды и голодания, что стимулирует переход организма в "режим экономии" — сжигания жировых запасов вместо углеводов. Это активирует выработку кетоновых тел, которые становятся альтернативным источником энергии.

Варианты голодания могут различаться. Например:

  • Ограничение по времени (TRE): еда только в течение 4-12 часов, без подсчета калорий.
  • Поочередное голодание (ADF): через день или ограничение в 500 калорий в день.
  • Диета 5:2: два дня в неделю с ограничением до 500 калорий.

Кому это подходит

Среди сторонников этого метода — не только обычные люди, но и знаменитости, активно рекламирующие его в социальных сетях. И хотя в 2023 году почти каждый восьмой американец пробовал этот метод, не все его преимущества научно подтверждены. Многие исследования подтверждают, что это может помочь снизить вес и улучшить здоровье, снизив риск заболеваний сердца и диабета. Однако реальных данных о том, что голодание защищает от нейродегенеративных заболеваний или удлиняет жизнь, еще нет.

Мнение эксперта

Нейробиолог Марк Мэттсон из медицинской школы Джона Хопкинса считает, что голодание — это естественное состояние для организма человека. Он объясняет, что древние люди, которые занимались охотой и собирательством, часто обходились без пищи, и наш организм адаптирован к этому.

Риски и последствия

Конечно, важно помнить, что периодическое голодание подходит не всем. Есть потенциальные риски, такие как развитие расстройств пищевого поведения, потеря мышечной массы или ухудшение обмена веществ. Перед тем как начать практиковать этот метод, стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Зола — враг картошки? Разбираем, почему так происходит
АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила
Он только мечтал о футболе — теперь играет с Марго Робби в главной роли: новая звезда кино
Всё началось с шахты: история колеса, о которой вы не знали
Силуэты, которые нарушат ваше представление о моде: что будет модно в осеннем сезоне
Когда не ешь — живешь дольше? Семь шокирующих фактов о периодическом голодании
Я-то всё ещё жив!: Шон Бин с юмором отреагировал на мемы о своих экранных смертях
Хотелось содрать с себя кожу: Глюк'oZa о самом тяжёлом эпизоде в карьере
Не нужно ждать сутки — быстрые способы разморозки, которые работают
Загадочное пятно: лицо Пугачёвой исчезло в известном фильме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.