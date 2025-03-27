Когда не ешь — живешь дольше? Семь шокирующих фактов о периодическом голодании

Периодическое голодание уже несколько лет занимает лидерские позиции в списке популярных диет. Одной из причин такого успеха являются его обещания: улучшение когнитивных функций, защита от болезней и даже замедление старения. Но в чем же настоящая суть? И какие риски скрывает этот метод?

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Голодание, как искусство

Этот метод питания не нов для человечества. Во многих религиях голодание давно стало частью духовной практики, а Гиппократ еще в 5 веке до нашей эры рекомендовал его для лечения различных заболеваний. Но научные исследования последних десятилетий придают ему новый смысл. В 1930-е годы ученые заметили, что ограничение калорий у грызунов может увеличить их продолжительность жизни. Однако в 1990 году исследователь Рональд Харт обнаружил, что грызуны, которые переходили в состояние голодания, жили дольше, чем те, кто получал ограниченное количество пищи каждый день.

Как работает периодическое голодание

Периодическое голодание — это система, при которой человек чередует периоды еды и голодания, что стимулирует переход организма в "режим экономии" — сжигания жировых запасов вместо углеводов. Это активирует выработку кетоновых тел, которые становятся альтернативным источником энергии.

Варианты голодания могут различаться. Например:

Ограничение по времени (TRE): еда только в течение 4-12 часов, без подсчета калорий.

Поочередное голодание (ADF): через день или ограничение в 500 калорий в день.

Диета 5:2: два дня в неделю с ограничением до 500 калорий.

Кому это подходит

Среди сторонников этого метода — не только обычные люди, но и знаменитости, активно рекламирующие его в социальных сетях. И хотя в 2023 году почти каждый восьмой американец пробовал этот метод, не все его преимущества научно подтверждены. Многие исследования подтверждают, что это может помочь снизить вес и улучшить здоровье, снизив риск заболеваний сердца и диабета. Однако реальных данных о том, что голодание защищает от нейродегенеративных заболеваний или удлиняет жизнь, еще нет.

Мнение эксперта

Нейробиолог Марк Мэттсон из медицинской школы Джона Хопкинса считает, что голодание — это естественное состояние для организма человека. Он объясняет, что древние люди, которые занимались охотой и собирательством, часто обходились без пищи, и наш организм адаптирован к этому.

Риски и последствия

Конечно, важно помнить, что периодическое голодание подходит не всем. Есть потенциальные риски, такие как развитие расстройств пищевого поведения, потеря мышечной массы или ухудшение обмена веществ. Перед тем как начать практиковать этот метод, стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.



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