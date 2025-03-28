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Не допускайте этих ошибок с сухим шампунем, если хотите сохранить здоровье волос

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь — незаменимое средство для тех, кто хочет быстро освежить причёску. Однако его неправильное использование может привести к жирным корням, тусклости и даже проблемам с кожей головы. Какие ошибки мы совершаем чаще всего?

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Нанесение слишком близко к корням

Распыление шампуня впритык к коже головы приводит к избыточному скоплению средства. Держите флакон на расстоянии 20–30 см для равномерного распределения.

Использование без расчесывания

Многие забывают тщательно прочесывать волосы после нанесения. Это приводит к скоплению продукта, из-за чего волосы могут выглядеть неопрятно.

Применение на мокрые или влажные волосы

Сухой шампунь работает только на сухих волосах. Если нанести его на влажные пряди, появятся комки, а эффект свежести исчезнет.

Частое использование вместо мытья головы

Сухой шампунь не заменяет полноценное мытье. Его частое применение без очищения кожи головы может вызвать закупорку пор и раздражение.

Сухой шампунь — отличное средство для экстренных ситуаций, но важно использовать его правильно. Соблюдайте рекомендации, и ваши волосы всегда будут выглядеть свежими и ухоженными!

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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