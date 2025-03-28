Не спешите покупать очки: эти советы помогут выбрать идеальную пару

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очки — это не просто инструмент для коррекции зрения или защита от солнца, но и элемент стиля. Правильно подобранная оправа способна подчеркнуть черты лица, придать уверенность и завершить ваш образ. Как же выбрать идеальные очки, которые подчеркнут вашу индивидуальность? Давайте разберёмся.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Женщина в очках

Учитывайте форму лица

Каждая форма лица требует своей оправы:

Круглое лицо – подойдут очки с угловатыми оправами, которые визуально вытянут лицо.

– подойдут очки с угловатыми оправами, которые визуально вытянут лицо. Овальное лицо – универсальный вариант, подходят практически любые формы.

– универсальный вариант, подходят практически любые формы. Квадратное лицо – лучше выбрать округлые или овальные оправы, чтобы смягчить черты.

– лучше выбрать округлые или овальные оправы, чтобы смягчить черты. Треугольное лицо – подойдут узкие оправы или модели без нижней рамки.

Выбирайте цвет в зависимости от внешности

Теплым цветотипам подходят золотые, коричневые и персиковые оттенки. Холодные цветотипы выигрышно смотрятся с оправами в чёрном, серебристом и тёмно-синем цвете.

Стиль и материалы

Если вы хотите создать деловой образ, выбирайте классические оправы из металла или пластика. Для креативных личностей подойдут яркие модели необычной формы.

Идеальные очки — это сочетание удобства, формы, цвета и стиля. Главное, чтобы они гармонично дополняли ваш образ и подчеркивали вашу индивидуальность!

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.



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