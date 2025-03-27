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Яблочный уксус — ключ к здоровым волосам или просто миф? Ты удивишься

Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь задумывалась, почему наши бабушки использовали уксус для ополаскивания волос? Оказывается, это не просто народный метод, а настоящая магия, которую стилисты и колористы давно оценили. Уксус — это настоящий спаситель для волос, о котором стоит узнать больше.

Девушка
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Девушка

Уксус как суперсредство для волос

1. Он удаляет все, что не смог сделать шампунь

Шампунь не всегда справляется с остатками укладочных средств, себума или пыли, но яблочный уксус с этим отлично справляется. Мэтт Фьюгейт, известный парикмахер, утверждает, что ополаскивание уксусом — обязательный шаг для любителей сухих шампуней. Результат? Объемные и чистые локоны, которые не отягощены лишним жиром.

2. Борьба с перхотью и зудом

Уксус обладает антимикробными свойствами, что помогает снизить количество бактерий и дрожжей на коже головы. Косметолог-дерматолог Седжал Шах объясняет, что ополаскивания уксусом приносят облегчение тем, кто страдает от зуда или перхоти.

3. Восстановление pH-баланса

Проблемы с волосами часто возникают из-за нарушения баланса кожного сала и pH кожи головы. Поль Лабрек, парикмахер с опытом, объясняет, что уксус помогает восстановить кислотность, возвращая здоровье волосяным луковицам.

4. Уксус делает волосы блестящими

Если ты хочешь блестящие локоны, но не любишь тяжелые кондиционеры, уксус — идеальный вариант. Колористка Дана Ионато подчеркивает, что уксус запечатывает кутикулы, удерживая влагу, благодаря чему волосы становятся гладкими и блестящими.

5. Сохранение цвета волос

Если твои волосы окрашены, уксус поможет сохранить их яркость. Он прижимает чешуйки кутикулы, благодаря чему пигмент и важные липиды остаются внутри волос. Люси Винсент, создательница бренда средств по уходу, говорит, что уксус — это тот самый незаменимый элемент, как ломтик авокадо для тоста.

Как правильно использовать уксус для волос

1. Оцени, нужен ли тебе уксус

Не всем нужно ополаскивание уксусом. Хуан Карлос, парикмахер-стилист, советует прислушиваться к своему телу. Если твоя кожа головы и волосы не требуют уксусных процедур, продолжай использовать шампунь и кондиционер. Помни, что уксус — это кислотное средство, и слишком частое его использование может дать неожиданные результаты.

2. Не чаще одного-двух раз в неделю

Не стоит использовать уксус каждый день. Хуану Карлосу кажется, что лучше не переборщить и использовать его один-два раза в неделю. Если ты заметила, что волосы стали слишком сухими, стоит уменьшить частоту.

3. Пропорции уксуса и воды

Никогда не используй уксус в чистом виде! Гретхен Фризе, трихолог, рекомендует разводить уксус в соотношении 1:2 или 1:3 с водой, в зависимости от типа волос.

4. Используй пульверизатор

Чтобы не попасть в глаза, лучше всего наносить раствор с помощью пульверизатора. Тщательно промочи локоны, помассируй кожу головы, оставь на 5-10 минут и смой. По желанию, можно использовать легкий кондиционер.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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