Маска для волос или ловушка? Узнай, как не испортить локоны

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

сли твои волосы начали вести себя странно после использования нового средства, возможно, что-то не так. Локоны, которые раньше выглядели здоровыми, начинают пушиться, путаться или даже ломаться — вот явные сигналы, что шампунь или кондиционер тебе не подошел. И лучше не откладывать решение, а сразу искать что-то другое, подходящее именно твоим волосам.

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Признаки того, что средства не для тебя

1. Неудобство при использовании шампуня

Если после мытья головы ты замечаешь, что кожа чешется, шелушится или плохо промывается, это явный сигнал, что шампунь не подходит. Не стоит ждать, что эти проблемы уйдут со временем — скорее всего, средство вызывает раздражение или не справляется с задачей. Лучше сразу перейти на более подходящее.

2. Пушащиеся волосы после кондиционера

После использования кондиционера твои волосы начинают становиться пушистыми и неуправляемыми? Это значит, что средство перенасыщено ухаживающими компонентами. Так бывает, и волосы начинают "поглощать" их в избытке, что приводит к пушистости.

3. Маска, делающая волосы ломкими

Применение маски не всегда дает желаемый результат. Если ты почувствовала, что локоны стали ломкими, а не увлажненными и здоровыми, скорее всего, в составе много протеинов и мало липидов. Протеины могут утяжелить волосы и ослабить их, а вот липиды, наоборот, придают здоровый блеск и укрепляют структуру.

4. Несмываемые средства, делающие волосы тусклыми

Если после использования несмываемки твои волосы начали сильно путаться, это может означать, что в составе средства есть компоненты для фиксации укладки. Такие активы хороши для стайлинга, но для ухода за волосами не подходят.

Что делать

Если ты заметила подобные реакции, не стоит медлить. Проверь состав каждого продукта и подбери более подходящие средства для твоих волос. Важно понимать, что кожа головы и волосы требуют индивидуального подхода, а то, что подходит одной, может не подойти другой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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